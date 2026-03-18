Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

Luego de una histórica versión 14 que reafirmó su posición como un hito, Lollapalooza Chile anuncia oficialmente las fechas de su próxima edición.

El festival celebrará su décimo quinto aniversario los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins, marcando un hito para este encuentro, que eligió Chile como su primera sede fuera de Chicago.

La reciente edición 2026, que congregó a 80 mil personas por jornada, sirvió como el preludio perfecto para esta celebración de 15 años. Con un cartel global que incluyó a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde, el festival reafirmó su impacto regional y su capacidad única para fusionar música, arte y sostenibilidad en una experiencia familiar de vanguardia.

Entradas y Beneficios Exclusivos

La venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027 comenzará el 31 de marzo a las 12:00 horas en Ticketmaster.cl, iniciando con los codiciados tickets Early Bird y siguiendo con las etapas de Preventa 1 para los Pases de 3 Días General, Lounge y Platinum. Revisa en la web de LollaCL sus valores y tramos.

Para esta edición aniversario, los presentadores oficiales ofrecerán beneficios especiales (válidos sobre el valor del ticket, sin cargo por servicio, hasta agotar stock):