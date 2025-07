Los 10 mejores discos del primer semestre 2025

1. Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Bad Bunny

El año aún no despegaba y Bad Bunny abría la primera conversación con Debí tirar más fotos. La escucha superficial revela un álbum más accesible que su iracundo Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023). En una lectura más profunda, lo nuevo de Benito Martínez es un trabajo chispeante que ofrece una fusión de música urbana y pop latino, con la salsa, el merengue y la paleta de sonidos de la región. Billboard lo calificó como “la declaración más audaz e ingeniosa de su carrera”. Una observación que se sostiene en buenas canciones como Nueva Yol o Baile Inolvidable.

2. Stereolab - Instant holograms of metal film

Stereolab

Es válido afirmar que la espera no fue en vano. El primer álbum de Stereolab en 15 años, Instant holograms of metal film, no desentona y refresca el peculiar lenguaje del grupo, entretejido entre el pop avant garde, y su mirada retro. En sus 13 canciones, la música discurre con una sorprendente fluidez, ideal para cortinas radiales. “La música de Stereolab se deleita sin desconectar”, señaló Rolling Stone. Antes de su regreso a Chile en el marco de Fauna Primavera, en noviembre, Stereolab brilla como antaño.

3. Camila Moreno - La primera luz

Camila Moreno Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Despojado e íntimo es el quinto álbum de Camila Moreno. Marcando un contraste con el ambicioso Rey (2021), la artista chilena se decantó por una sonoridad cálida y acústica, conseguida con la producción musical que le imprimió Adán Jodorowsky en su estudio casero de Ciudad de México. Un trabajo en que la artista explora temas como el amor y la maternidad. En canciones como la intensa Madre nunca niña siempre, la despechada Irreversible o en la doliente Habla, que toca de manera tangencial el estallido social, Moreno, construye un universo.

4. Japanese Breakfast - For melancholy Brunettes (& sad women)

Además de incluir una canción en la banda sonora de Amores Materialistas, la comedia romántica de Pedro Pascal, Japanese Breakfast firma una gran temporada con su cuarto disco, For melancholy Brunettes (& sad women). Para la coreana-estadounidense Michelle Zaune, la mujer tras el proyecto, es un salto de calidad. En sus 10 canciones, logra un equilibrio entre un sonido ensoñador y alternativo, pero de vocación accesible; ahí está la exuberante Orlando in love y la melancólica Honey Water. Un paso adelante en su carrera.

5. Elton John & Brandie Charlie - Who believes in angels?

Sir Elton John funciona mejor cuando trabaja en equipo. Así sucedió durante años, cuando despachó una seguidilla de hits, junto al letrista Bernie Taupin. Ahora, se reunió con la cantautora Brandi Carlile y el productor Andrew Watt (The Rolling Stones, Pearl Jam), para firmar “uno de los mejores álbumes que ha grabado en años”, según Billboard. El disco tiene momentos altos, como The rose of Laura Nyro, la balada Never too late, que suena como un descarte de los 70, y la emotiva When the old world is donde with me, que tiene tufillo a despedida. Si lo fuera, sería digna.

6. Javiera Mena - Inmersión

Javiera Mena. Foto: Sebastián Freire.

A diferencia del enfoque pistero de Nocturna (2022), en su regreso discográfico, Javiera Mena apostó por la canción. Aquel es el eje que define a Inmersión, su nuevo álbum, en que cruzó su interés en referentes como Julie London, Camilo Sesto y Mocedades. Logra firmar un sólido repertorio que trabajó junto al español Luis Sancho. No claudica en su vocación pop, pero hay una evidente madurez compositiva. Canciones como Pez en el agua, Mar de coral y la irónica Absurda, son de las mejores de Mena en los últimos años.

7. Bon Iver - Sable, Fable

Bon Iver

Desde que escribió su disco debut en una cabaña en Wisconsin, Justin Vernon, el hombre tras Bon Iver, se acostumbró al riesgo. Su carrera ha estado marcada por los giros inesperados y los saltos a ciegas. Esta temporada siguió su idea y despachó un disco, con dos partes; la primera, Sable, de sonido más folk e intimista, funciona como un breve preludio a Fable, más extensa y arrojada, en que desarrolla un sonido que no escatima en trucos de estudio. The Guardian lo redondeó como “un álbum de R&B, vibrante y pop”.

8. Lady Gaga - Mayhem

Otro de los regresos de la temporada. Tras sacudirse del fracaso de Joker: Folie à Deux, Gaga miró hacia adelante y publicó un álbum que logra un equilibrio difícil de conseguir: crear un sonido que se sienta original, y a la vez, deudor de sus primeros días. Es un disco que se siente uniforme y concentrado solo en las canciones. De hecho incluye el hit Die with a smile, junto a Bruno Mars. Rolling Stone no se reservó elogios y señaló a Mayhem como “el lanzamiento pop más potente del año hasta la fecha”.

9. Kidd Voodoo - Satirología Vol.3

Kidd Voodoo clardid1

A David León le faltaba consolidar su trepidante ascenso, que tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña, con un cuerpo de canciones más contundentes. Lo logra en Satirología Vol.3, donde muestra todos sus intereses; el reggaetón para la pista en Madrid (junto a Álvaro Díaz), la colaboración con Los Bunkers en Debo aterrizar, y la inclusión de tres temas de su banda paralela, Resonancia Etérea (un proyecto de corte más alternativo que debería desarrollar mucho más), le dan al álbum un sorprendente sabor ecléctico.

10. Pulp - More

Pulp

Parecía que Pulp nunca más lanzaría nueva música. Que se contentaría con mantenerse como una reliquia de la era del britpop. Pero esta temporada sorprendieron con su primer disco en 24 años, More. Un trabajo que tributa a su propio sonido, es decir, suena a Pulp, pero maduro. En temas como The Hymn of the north, Farmers markers o la sorprendente Tina, el grupo desarrolla un interés musical en las texturas, sosteniendo el ingenio de Jarvis Cocker en las letras. Lograron aplicar con éxito su estilo habitual a una etapa de madurez.