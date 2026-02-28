Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

En plena adolescencia comenzó la carrera de Paulo Londra. Sin embargo, el artista de Condenado para el millón no partió en los estudios de grabación, sus inicios fueron en las calles. Como muchos jóvenes del movimiento urbano, el impulso artístico llegó con una película: Ocho Millas, el largometraje que retrata la historia de Eminem. Algo que lo llevó inevitablemente a las batallas de rap.

27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El cantante Paulo Londra se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

El artista se hizo un nombre en competencias callejeras de Argentina, donde se hizo reconocido por su característico flow. En las batallas de rap, los espectadores se acostumbran a estilos agresivos y directos. En cambio, Paulo Londra se mostraba más tranquilo y ocupaba su cadencia particular como su mayor arma.

En entrevista con Billboard, Paulo Londra reconoció que la influencia de las batallas de rap continua hasta el día de hoy. “Las batallas también me inspiran mucho. Las competencias de antes, como el Halabalusa, pero también las de hoy en día, como la Liga Bazooka, que son batallas escritas (...) Hoy en día, el freestyle lo practico mucho con mis amigos”, expresó.

En 2017, el cantante participó de la competencia que entregó una camada de jóvenes artistas a la escena argentina, el Quinto Escalón. En la jornada, tuvo enfrentamientos con raperos que después serían las principales caras del movimiento urbano. En su momento, la competencia callejera era un gran trampolín para los raperos. Es más, uno de los duelos más vistos fue su batalla contra Duki, quien también comenzó su trayectoria en los eventos.

En la ocasión, Paulo Londra ya tenía cierto reconocimiento por haber tenido su primer gran éxito: Relax. En el tema, el artista tenía una voz y manera de rapear la base parecida a Duki, por tanto, en su enfrentamiento, ese fue un flanco abierto.

Paulo Londra perdió la batalla, pero años más tarde, Duki sería uno de sus aliados más grandes. Después de un largo tiempo de inactividad, ambos colaborarían en uno de los temas más notorios del regreso, Party en el barrio.

Unos días después de su paso por el Quinto Escalón, el cantante argentino participó de la competencia A Cara de Perro Zoo, en modalidad de duplas. En ella, en compañía de Cold, el rapero se hizo con un título nacional de Argentina. Una hazaña que era difícil de lograr debido a la cantidad de filtros en las competencias y la poca cantidad de organizaciones nacionales.

Esa cruzada por las batallas también tuvo una intersección con la industria musical chilena. Unos meses después de su enfrentamiento con Duki, Paulo Londra se encontró con DrefQuila, quien ya gozaba de reconocimiento internacional por su nivel en competencias. Sin embargo, este duelo se dio como una exhibición en la competencia Segundo Piso.

Debido al éxito de sus canciones y el calendario copado de un artista internacional, Paulo Londra se alejó del circuito competitivo de las batallas. Sin embargo, sigue mostrando algunos destellos de su antigua vida en sus canciones.

Por ejemplo, en su proyecto de corta duración Versus (2025) está la canción PVSL. En ella, el autor plantea un contrapunto con base de rap entre su versión actual y su pasado de las batallas. En ella, el joven le dedica unas palabras que resuenan como un resquemor personal hacia sí mismo: “Ya no vienes a la plaza ¿Y eres uno de nosotros”.

Sin embargo, su versión actual no se queda callado, sino que le responde. Una contestación que también parece dirigida hacia un público que espera una vuelta. “Vos vení a la plaza y de ahí con la Nintendo, yo en las llamadas viendo como vampiros quieren mi cuello”. El autor expresa su crecimiento y las características propias de la industria donde se desempeña.