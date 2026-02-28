SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Antes del éxito musical, el artista argentino cruzó las calles de su país compitiendo en batallas de rap. En ellas, tuvo cruces con cantantes que actualmente gozan de fama internacional como Duki o DrefQuila. De las rondas de raperos, saltó a los escenario y ahora a las tablas de la Quinta Vergara.

    Por 
    Daniel Cañete

    En plena adolescencia comenzó la carrera de Paulo Londra. Sin embargo, el artista de Condenado para el millón no partió en los estudios de grabación, sus inicios fueron en las calles. Como muchos jóvenes del movimiento urbano, el impulso artístico llegó con una película: Ocho Millas, el largometraje que retrata la historia de Eminem. Algo que lo llevó inevitablemente a las batallas de rap.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El cantante Paulo Londra se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    El artista se hizo un nombre en competencias callejeras de Argentina, donde se hizo reconocido por su característico flow. En las batallas de rap, los espectadores se acostumbran a estilos agresivos y directos. En cambio, Paulo Londra se mostraba más tranquilo y ocupaba su cadencia particular como su mayor arma.

    En entrevista con Billboard, Paulo Londra reconoció que la influencia de las batallas de rap continua hasta el día de hoy. “Las batallas también me inspiran mucho. Las competencias de antes, como el Halabalusa, pero también las de hoy en día, como la Liga Bazooka, que son batallas escritas (...) Hoy en día, el freestyle lo practico mucho con mis amigos”, expresó.

    En 2017, el cantante participó de la competencia que entregó una camada de jóvenes artistas a la escena argentina, el Quinto Escalón. En la jornada, tuvo enfrentamientos con raperos que después serían las principales caras del movimiento urbano. En su momento, la competencia callejera era un gran trampolín para los raperos. Es más, uno de los duelos más vistos fue su batalla contra Duki, quien también comenzó su trayectoria en los eventos.

    En la ocasión, Paulo Londra ya tenía cierto reconocimiento por haber tenido su primer gran éxito: Relax. En el tema, el artista tenía una voz y manera de rapear la base parecida a Duki, por tanto, en su enfrentamiento, ese fue un flanco abierto.

    Paulo Londra perdió la batalla, pero años más tarde, Duki sería uno de sus aliados más grandes. Después de un largo tiempo de inactividad, ambos colaborarían en uno de los temas más notorios del regreso, Party en el barrio.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El cantante Paulo Londra se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Unos días después de su paso por el Quinto Escalón, el cantante argentino participó de la competencia A Cara de Perro Zoo, en modalidad de duplas. En ella, en compañía de Cold, el rapero se hizo con un título nacional de Argentina. Una hazaña que era difícil de lograr debido a la cantidad de filtros en las competencias y la poca cantidad de organizaciones nacionales.

    Esa cruzada por las batallas también tuvo una intersección con la industria musical chilena. Unos meses después de su enfrentamiento con Duki, Paulo Londra se encontró con DrefQuila, quien ya gozaba de reconocimiento internacional por su nivel en competencias. Sin embargo, este duelo se dio como una exhibición en la competencia Segundo Piso.

    Debido al éxito de sus canciones y el calendario copado de un artista internacional, Paulo Londra se alejó del circuito competitivo de las batallas. Sin embargo, sigue mostrando algunos destellos de su antigua vida en sus canciones.

    Por ejemplo, en su proyecto de corta duración Versus (2025) está la canción PVSL. En ella, el autor plantea un contrapunto con base de rap entre su versión actual y su pasado de las batallas. En ella, el joven le dedica unas palabras que resuenan como un resquemor personal hacia sí mismo: “Ya no vienes a la plaza ¿Y eres uno de nosotros”.

    Sin embargo, su versión actual no se queda callado, sino que le responde. Una contestación que también parece dirigida hacia un público que espera una vuelta. “Vos vení a la plaza y de ahí con la Nintendo, yo en las llamadas viendo como vampiros quieren mi cuello”. El autor expresa su crecimiento y las características propias de la industria donde se desempeña.

    Lee también:

    Más sobre:Paulo LondraFestival de Viña del Mar 2026DukiQuinto EscalónEminemMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    “La mejor rapera es chilena”: Ana Tijoux llega por primera vez al Festival de Viña como invitada de Paulo Londra

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    Lo más leído

    1.
    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    2.
    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    3.
    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    4.
    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026

    5.
    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta
    Chile

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones
    El Deportivo

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

    Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

    Revive la eliminación de Alejandro Tabilo tras caer ante Sebastián Báez en el BCI Seguros ChileOpen

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux
    Cultura y entretención

    Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    OIEA detecta actividad en las instalaciones nucleares iraníes atacadas por EE.UU.

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango