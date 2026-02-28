Puro urbano: Paulo Londra abre con ritmo y facha de boxeador la noche final de Viña 2026
El argentino es el encargado de abrir la jornada dedicada a los ritmos urbanos, con Pablo Chill-E y Milo J en el resto del menú.
La tónica de la última jornada del Festival de Viña 2026, este viernes 25, es clara: una fanaticada consagrada a la música urbana y tres artistas que encarnan diversas capas del género.
Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J son los encargados de una noche de corte juvenil en la Quinta Vergara, con el comediante Pastor Rocha en el casillero del humor.
Por lo mismo, a las 21.59 horas empezó el show de Londra en el anfiteatro, con un video donde salía ataviado con traje de boxeador, listo para dar la pelea, mientras suena su éxito 1%.
Luego, fin al video y Londra es real, caminando con la misma vestimenta y en la misma actitud de combate por el sector de platea y palcos del recinto, vitoreado por todos los que están a su paso. Una voz en off lo presenta como un artista que “desde los 13 años” está compitiendo en plazas, aludiendo s sus orígenes en las batallas de freestyle.
Será la tónica de esta noche. Euforia y fervor dirigido hacia lo urbano. La Quinta es totalmente joven.
