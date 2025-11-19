Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

Los Perros del Ritmo es una banda chilena integrada actualmente por Marcia Benítez, Lucho Marino, Perro y Alfonso “Alf” Arévalo, quien recientemente se sumó a la formación para hacerse cargo de la batería. En 2009 lanzaron su primer álbum homónimo y en 2018 su segundo disco “Desarmados”. Este año, el grupo lanzó su nuevo EP titulado “VERANO!”, y para seguir celebrando este estreno, acaban de agendar dos conciertos para finalizar el 2025 bien arriba.

El próximo jueves 20 de noviembre, Los Perros del Ritmo se subirán al escenario de Cocina Clandestina, ubicada en Antonia López de Bello 0108, Barrio Bellavista. Además, se presentará la banda de rock Big Sur. La cita es desde las 20:30 hrs y las entradas están disponibles a través de Passline.

El segundo concierto agendado por el grupo de rocanrol se realizará el 26 de noviembre en House Rock & Blues, ubicado en República de Israel #960, comuna de Ñuñoa. En esa ocasión se acompañarán de El Arbusto Rodante, para una gran jornada de música y guitarras. La cita es a las 21:30 hrs y las entradas se pueden adquirir vía Passline.