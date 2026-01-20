SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    El comediante estrena su primer especial en streaming “En vivo. En la Blondie!”. Este material, una hora que condensa el trabajo creativo del último año y medio. Además anuncia su Gira de Verano 2026, donde tendrá 26 shows por diferentes partes del país.

    Equipo de Culto

    En vivo. En la Blondie! es el primer especial de Lucas Espinoza ya disponible en canal Youtube del humorista. Este material, condensa en una el trabajo creativo del último año y medio, fue filmado en vivo en el icónico club Blondie.

    En vivo. En la Blondie! es un ejercicio de comedia profundamente personal y honesta, construido a partir de vivencias reales del comediante, pero abordadas siempre desde una lógica absurda. A lo largo de la rutina, Espinoza explora temas íntimos, contradicciones personales y tabúes —como el consumo de drogas—, proponiendo una reflexión crítica sobre la exposición emocional y la creciente demanda de vulnerabilidad en la comedia contemporánea. El resultado es un show que cruza lo confesional con lo ridículo, tensando constantemente el límite entre la experiencia personal y su deformación cómica.

    Gira Nacional “Verano ’26” y nueva etapa creativa.

    El lanzamiento del especial se realiza en paralelo a una intensa gira nacional que llevará a recorrer distintos clubes y bares del país durante enero y febrero, de miércoles a sábado, en un total de 28 presentaciones. Esta gira, bautizada “Verano ’26”, presenta una nueva hora de material y funciona como el siguiente capítulo creativo del comediante, acompañando el estreno como una clara declaración de cambio y continuidad.

    Tanto el estreno de En vivo. En la Blondie! como la gira “Verano ’26” marcan un antes y un después en la carrera de Espinoza. Con 12 años de trayectoria, esta nueva etapa lo encuentra trabajando desde una mirada más madura, ampliando la complejidad de los temas que aborda sin abandonar el absurdo como eje central de su humor. Se trata de una evolución natural hacia un punto de vista más adulto, crítico y elaborado, que redefine su voz dentro del stand up nacional.

    En paralelo a su trabajo en comedia, Lucas Espinoza se encuentra desarrollando un EP de cuatro canciones junto a su proyecto musical Cama Elástica, producido por el músico chileno radicado en México Diego Ridolfi (Fármacos). Este lanzamiento, actualmente en proceso, se proyecta como una expansión de su universo creativo y confirma su interés por el cruce entre disciplinas, explorando nuevas formas de expresión artística más allá del escenario.

    Con este especial, la gira nacional y el trabajo musical en curso, Lucas Espinoza consolida una nueva era creativa: más reflexiva, más ambiciosa y decididamente personal.

