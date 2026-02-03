Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

Anya Taylor-Joy tiene una nueva miniserie. A casi seis años del éxito de Gambito de dama, la ficción que cambió su carrera, la actriz presenta Lucky, una ficción de siete episodios en la que encarna a una estafadora.

Basada en la novela que la escritora Marissa Stapley publicó en 2021 (y que enamoró a Reese Witherspoon, quien adquirió los derechos), la historia arranca cuando Lucky es protagonista de un robo que sale mal y debe huir tanto del FBI como de un despiadado jefe mafioso.

Jessica Brooks

Como se aprecia en el primer adelanto –liberado en un evento celebrado por Apple TV en Santa Mónica (EE.UU.)–, le espera un trepidante escape para intentar luchar por su vida y encontrar una salida.

La miniserie también tiene en su reparto a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner.

Producida por Reese Witherspoon (Hello Sunshine) y comandada creativamente por Jonathan Tropper y Cassie Pappas, Lucky debutará en la plataforma el 15 de julio y lanzará nuevos episodios todos los miércoles hasta el 19 de agosto.

Revisa el adelanto a continuación: