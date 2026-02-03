SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    La actriz de Gambito de Dama se pone en la piel de una estafadora que debe huir después de un fallido robo. El elenco de la producción de Apple TV incluye a Annette Bening, Tymothy Olyphant y Drew Starkey.

    Por 
    Equipo de Culto
    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming Michael Becker

    Anya Taylor-Joy tiene una nueva miniserie. A casi seis años del éxito de Gambito de dama, la ficción que cambió su carrera, la actriz presenta Lucky, una ficción de siete episodios en la que encarna a una estafadora.

    Basada en la novela que la escritora Marissa Stapley publicó en 2021 (y que enamoró a Reese Witherspoon, quien adquirió los derechos), la historia arranca cuando Lucky es protagonista de un robo que sale mal y debe huir tanto del FBI como de un despiadado jefe mafioso.

    Jessica Brooks

    Como se aprecia en el primer adelanto –liberado en un evento celebrado por Apple TV en Santa Mónica (EE.UU.)–, le espera un trepidante escape para intentar luchar por su vida y encontrar una salida.

    La miniserie también tiene en su reparto a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner.

    Producida por Reese Witherspoon (Hello Sunshine) y comandada creativamente por Jonathan Tropper y Cassie Pappas, Lucky debutará en la plataforma el 15 de julio y lanzará nuevos episodios todos los miércoles hasta el 19 de agosto.

    Revisa el adelanto a continuación:

    Más sobre:SeriesAnya Taylor-JoyApple TVTimothy OlyphantJonathan TropperCassie PappasAnnette BeningAunjanue Ellis TaylorDrew StarkeyClifton Collins Jr.William FichtnerMarissa StapleyReese WitherspoonSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lo más leído

    1.
    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    2.
    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    3.
    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    4.
    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet
    Chile

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U
    El Deportivo

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?