BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    El tercer sencillo del ineludible álbum Urban Hymns, es una de las más queridas por Richard Ahscroft. Basada en su relación con su esposa, ha señalado que es lo más cerca de ser su "canción definitiva". Está en el set de los temas que interpreta en sus shows de apertura en los conciertos de Oasis.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    A la hora de elegir solo una de las canciones que ha escrito, el inglés Richard Ashcroft no ha dudado en señalar a Lucky Man. Uno de los sencillos del insuperable Urban Hymns (1997), el tercer disco, clave en la carrera de The Verve.

    La canción puede entrar en la suficientemente llena subcategoría de canciones sobre la felicidad. O más bien, del amor después del amor inicial. Ashcroft ha señalado que fue su esposa Kate Radley la que le inspiró a escribirla.

    Lucky Man aborda el momento en que una relación supera la fase de novedad y cada persona se vuelve más real y “cruda” con la otra. La línea Felicidad, más o menos. Es solo un cambio en mí, algo en mi libertad‘, sugiere que la felicidad no es un estado constante, sino una experiencia que varía en intensidad y presencia.

    Richard Ashcroft en el video de Lucky Man.

    En el fondo, la letra de la canción aborda la comodidad en una relación que resulta significativa. De alguna forma, el hablante se habla a sí mismo y se celebra por estar feliz, pese a los altibajos. "¿Pero cuántas esquinas tengo que doblar? ¿Cuántas veces tengo que aprender? Todo el amor que tengo está en mi mente/Pero soy un hombre afortunado/con fuego en mis manos“.

    En 2017, Ashcroft le dijo a la revista Q Magazine que considera a Lucky Man su canción favorita de todas las que ha escrito, “porque parece capaz de encender o conectar con una energía especial cada vez que se interpreta, sin excepción”.

    Luego añadió: “Tendría que estar al borde de la muerte para no ser capaz de conectar con la energía del público, y eso es algo muy especial. Es raro poder expresar esa sensación, intentar capturar ese momento en el que te sientes en la cima del mundo y estás ahí, desnudo, sonriendo, como dice la canción”.

    Aquella apreciación se ha mantenido en el tiempo. Al año siguiente, en una charla con el portal Songfacts, dijo que aún no ha escrito su canción definitiva, pero esa es la que más se le acerca. “La canción definitiva de Richard Ashcroft será aquella que capture la esencia de una emoción o una situación particular de la condición humana, y que la canción la refleje”, afirmó.

    “Así que, si resulta ser Lucky Man la que evoca esa sensación de trascendencia, de libertad interior, corporal y con la pareja, uno puede sentir ese momento fugazmente y desear guardarlo para siempre. De eso se trata la música. Se trata de capturar esos momentos para uno mismo, para que el oyente pueda escucharla una y otra vez, si así lo desea”.

    El videoclip de la canción, que tiene a Ashcroft como protagonista cantando la guitarra mientras el resto del grupo lo observa, se filmó en el complejo Thames Reach, en la zona de West London, bajo la dirección de Andy Baybutt.

    Lucky Man, es parte del set que el de Wigan interpreta en su presentación como show de apertura en los conciertos de Oasis. El mismo que ha mostrado en la etapa de Reino Unido e Irlanda, además de los shows del tramo de Sudamérica, que incluye su presentación en el Estadio Nacional.

    Escucha Lucky Man de The Verve a continuación

    Lee también:

    Más sobre:Lucky ManRichard AshcroftThe VerveUrban HymnsEstadio NacionalMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa
    Chile

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea
    Negocios

    Sindicato de pilotos de Latam anuncia fin de la huelga tras llegar a un acuerdo con la aerolínea

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”
    El Deportivo

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica

    Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?