Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

A la hora de elegir solo una de las canciones que ha escrito, el inglés Richard Ashcroft no ha dudado en señalar a Lucky Man. Uno de los sencillos del insuperable Urban Hymns (1997), el tercer disco, clave en la carrera de The Verve.

La canción puede entrar en la suficientemente llena subcategoría de canciones sobre la felicidad. O más bien, del amor después del amor inicial. Ashcroft ha señalado que fue su esposa Kate Radley la que le inspiró a escribirla.

Lucky Man aborda el momento en que una relación supera la fase de novedad y cada persona se vuelve más real y “cruda” con la otra. La línea ‘Felicidad, más o menos. Es solo un cambio en mí, algo en mi libertad‘, sugiere que la felicidad no es un estado constante, sino una experiencia que varía en intensidad y presencia.

Richard Ashcroft en el video de Lucky Man.

En el fondo, la letra de la canción aborda la comodidad en una relación que resulta significativa. De alguna forma, el hablante se habla a sí mismo y se celebra por estar feliz, pese a los altibajos. "¿Pero cuántas esquinas tengo que doblar? ¿Cuántas veces tengo que aprender? Todo el amor que tengo está en mi mente/Pero soy un hombre afortunado/con fuego en mis manos“.

En 2017, Ashcroft le dijo a la revista Q Magazine que considera a Lucky Man su canción favorita de todas las que ha escrito, “porque parece capaz de encender o conectar con una energía especial cada vez que se interpreta, sin excepción”.

Luego añadió: “Tendría que estar al borde de la muerte para no ser capaz de conectar con la energía del público, y eso es algo muy especial. Es raro poder expresar esa sensación, intentar capturar ese momento en el que te sientes en la cima del mundo y estás ahí, desnudo, sonriendo, como dice la canción”.

Aquella apreciación se ha mantenido en el tiempo. Al año siguiente, en una charla con el portal Songfacts, dijo que aún no ha escrito su canción definitiva, pero esa es la que más se le acerca. “La canción definitiva de Richard Ashcroft será aquella que capture la esencia de una emoción o una situación particular de la condición humana, y que la canción la refleje”, afirmó.

“Así que, si resulta ser Lucky Man la que evoca esa sensación de trascendencia, de libertad interior, corporal y con la pareja, uno puede sentir ese momento fugazmente y desear guardarlo para siempre. De eso se trata la música. Se trata de capturar esos momentos para uno mismo, para que el oyente pueda escucharla una y otra vez, si así lo desea”.

El videoclip de la canción, que tiene a Ashcroft como protagonista cantando la guitarra mientras el resto del grupo lo observa, se filmó en el complejo Thames Reach, en la zona de West London, bajo la dirección de Andy Baybutt.

Lucky Man, es parte del set que el de Wigan interpreta en su presentación como show de apertura en los conciertos de Oasis. El mismo que ha mostrado en la etapa de Reino Unido e Irlanda, además de los shows del tramo de Sudamérica, que incluye su presentación en el Estadio Nacional.

