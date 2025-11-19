BLACK SALE $990
    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Un show largo, de éxitos y con lados B pensados para los fans, es lo que trae el grupo de los Gallagher al país. Un espectáculo que suma al ex The Verve como show de apertura. Mientras, Noel Gallagher estuvo anoche en el show de Billy Idol y esta mañana salió a saludar a los fans afuera del hotel del sector oriente donde aloja.

    Felipe Retamal 
    Felipe Retamal
    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago FOTO: Pablo Vásquez

    La previa de Richard Ashcorft

    La noche del 19 de noviembre será una celebración de la cultura britpop. El tramo sudamericano de la gira de reunión de Oasis ha sumado a Richard Ashcroft como número de apertura. El ex The Verve solo había acompañado a la banda de los Gallagher en el tramo de Reino Unido e Irlanda, además de los shows de septiembre en Wembley. Además marca su regreso a Chile tras su debut en 2016 en el Teatro Caupolicán.

    Ashcroft es un viejo conocido de los Gallagher. “Es muy amigo de Noel, no es una sorpresa”, apunta a Culto el biógrafo de Oasis, Paolo Hewitt. Llegó al país la tarde del martes 18 y se espera que en su breve set repase los mayores éxitos de su banda madre, como Sonnet o Bittersweet simphony, entre otros.

    Oasis

    Un arranque espectacular

    Los Gallagher no escatiman palabras en proclamar la grandeza de Oasis. Algo de eso se podrá notar en el arranque del show. Suena Fuckin’ in the bushes, la canción que abre Standing on the shoulder of giants (2000), con su riff machacante y los samplers exatraídos del filme Message to Love- Isle of Wight 1970. Es la habitual cortina que marca el arranque de de los shows de Oasis. Mientras suena, pasa un video que muestra titulares que especulaban sobre la reunión, fotos de los Gallagher en los 90, tweets de Liam. Luego, igualmente vertiginoso, pasan titulares, portadas de revistas que dan cuenta del hito, como mostrando que aún son una fuerza con peso en los medios. Como si nunca hubieran dejado de serlo.

    Un show de éxitos

    El show de Oasis está cargado a los años 90, los días gloriosos, solo hay un tema de los años 2000 (Little by little). El grueso está concentrado en los tres discos iniciales, Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997). Las tocan muy similar a las versiones de directo habituales, sin mayores cambios. En el tramo de Sudamérica se reincorporó Paul “Bonehead” Arhurs, guitarrista fundador del grupo que había estado ausente en el tramo de Asia y Australia, por complicaciones de la gira.

    El setlist de la gira es conocido y no ha tenido mayores sorpresas; desde el arranque con Hello, pasa por ineludibles como Rock ‘n’ roll star, Cigarettes & alcohol, y un arrollador tramo final con Don’t Look Back in Anger, Wonderwall y Champagne Supernova.

    Oasis en Argentina

    Dedicatorias

    La gira de regreso ha estado cargada a las dedicatorias; en el primer show en Cardiff, se dedicó Live Forever al fallecido futbolista Diogo Jota, mientras que en su show en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, dedicaron la misma canción a las víctimas del tiroteo en una iglesia de Minneapolis, misma ocasión en que Liam dedicó Fade Away a los asistentes de su ciudad natal: “Esta es para los mancunianos”.

    En su show en Argentina, la dedicatoria fue a Diego Armando Maradona, a quien también se le dedicó Bittersweet Symphony.

    Lados B para los fans

    El setlist de la gira ha incluido algunas sorpresas para los fans más acérrimos. Si algo caracterizó la discografía de Oasis en los 90, es lo interesante de sus lados B. Más, al publicarse el recopilatorio The Masterplan (1998), que reunió algunas de esas buenas canciones facturadas por Noel Gallagher.

    De allí a que algunas se volvieran populares entre los fans. Por eso en el show suenan temas como Acquiesce, lado B del single Some Might Say (1995); Fade Away, Lado B del single Cigarettes & Alcohol (1994); Half the World Away, Lado B del single Whatever (1994); Talk Tonight, Lado B del single Some Might Say (1995); y The Masterplan, Lado B del single Wonderwall (1995).

    Un saludo de Noel

    Desde su llegada a Chile, el pasado lunes 17 por la noche proveniente de Buenos Aires y para ser parte del concierto de Oasis de esta noche, lo primero que comentó el staff de Noel Gallagher, es que quería asistir al espectáculo de Billy Idol en el Movistar Arena. Y así fue, el músico llegó a eso de las 21:00 horas y se ubicó en uno de los palcos preferenciales para disfrutar del show.

    Gallagher, quien alguna vez vio a su querido Manchester City coronarse campeón en un bar de Santiago, también sorprendió a los fans. A horas del show, la tarde de este miércoles 19, decidió bajar a saludar a los fans apostados en las inmediaciones del Hotel Mandarín Oriental, en el sector oriente de la capital.

    Un momento en que firmó discos e intercambió algunas palabras, a poco del reencuentro con el país.

