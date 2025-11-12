Richard Ashcroft y su participación en los shows de Oasis: “Ya tengo un buen grupo de seguidores”

En su estilo deslenguado, tan propio de las estrellas de rock del Reino Unido, Richard Ashcroft, asegura que su participación cómo número de apertura en parte de los shows de reunión de Oasis, han sido toda una experiencia.

Ashcroft, junto a la banda Cast, fue el telonero en el tramo inicial, en Reino Unido e Irlanda. Volvió a aparecer en septiembre, en las fechas de Londres en el estadio de Wembley. Y se sumará al tramo sudamericano que incluirá un concierto en el Estadio Nacional el próximo 19 de noviembre.

El ex The Verve, banda contemporánea del grupo de los Gallagher, comentó esa experiencia con The Guardian. “La semilla ha estado germinando. Los conciertos de Oasis en verano la pusieron en marcha. Ahora, las plantas han crecido más rápido.Los fans de siempre pensaron: ‘Había olvidado cuánto me gustan estas canciones’. Los fans más jóvenes están descubriendo Bittersweet a través de versiones y TikTok. Mi capacidad para conectar con el público está alcanzando su punto álgido. Todo está tan fragmentado que casi hemos olvidado lo que es juntarnos y pasarlo de puta madre. Recuerdo haber visto a un auténtico hooligan del fútbol llorando a lágrima viva con The Drugs Don’t Work. Estas canciones y estos momentos tienen ese poder. Quedan muy pocos espacios en este planeta donde podamos crear ese tipo de energía”.

Ashcroft también fue consultado si sus presentaciones en los shows de Oasis le han ayudado a ganar más seguidores. “Mi set duraba solo 45 minutos. La gente pensaba: ‘Quiero ver a este tipo darlo todo en dos horas’. Ya tengo un buen grupo de seguidores. Puede ser difícil cuando dejas atrás a The Verve y te conviertes simplemente en Richard Ashcroft. La gente puede tardar en redescubrirte”.

También comentó un momento que se volvió viral; en uno de sus shows, un fan usó la conocida aplicación Shazam para identificar una canción, que resultó ser Bittersweet Symphony, el hit que le dio popularidad a los de Wigan. “A mí me parece genial. Es un nuevo fan que se une al grupo (...) Puede que solo hayan escuchado esa canción antes de un partido de fútbol de Inglaterra en la ITV. Si alguien no reconoce un cuadro famoso, ¿y qué? No podemos ser unos esnobs culturales. Me encantaría que subiera al escenario con su móvil cuando esté cantando Bittersweet. Sería divertidísimo".

Aquella canción, que suele ocupar para el cierre de sus sets antes de los shows de Oasis, tuvo un recordado videoclip, con Ashcroft caminando con actitud de pandillero. “Antes, iba por ahí con la misma chaqueta, camiseta, pantalones de pana y Wallabees [como en el vídeo] -dijo al Guardian-. Gracias a Dios, ya no pasa tanto. Se suponía que iba a recibir una paliza fuera de este pub, pero lo editamos porque quedaba ridículo”.