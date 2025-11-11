OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    En el día de su cumpleaños, revisamos cuáles son las películas imprescindibles de la megaestrella de Hollywood. Desde roles estelares en películas con Christopher Nolan y Martin Scorsese, a recordados papeles con Quentin Tarantino y Alejandro González Iñárritu. Una lista de Culto.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Origen (Inception)

    Original de 2010 fue escrita y dirigida por Christopher Nolan, para el afamado sitio de filmes es la mejor película de Leo DiCaprio, y le da un 8,8. En sus extensas 2 horas y 28 minutos cuenta la historia de Dom Cobb (DiCaprio) un ladrón, prófugo por el supuesto asesinato de su esposa, especializado en infiltrarse en los sueños para robar ideas, claves de bancos, etc. mientras sus víctimas duermen. Por ello es contratado por una empresa para extraer los planes de una compañía rival, pero todo sale mal. En Chile se puede ver por HBO Max y alquilarla por Apple TV.

    Infiltrados (The Departed)

    Una peliculaza. Rápida, ágil, adictiva. Original de 2006, fue dirigida por Martin Scorsese y plantea una trama espejo en que el jefe de la mafia, Frank Costello (Jack Nicholson), coloca a Colin Sullivan (Matt Damon) como infiltrado dentro de la Policía Estatal de Massachusetts; en paralelo, esa misma policía asigna a Billy Costigan (DiCaprio) para que se infiltre en la banda de Costello. Ambas partes descubren la situación y ambos infiltrados tratan de descubrir quién es el otro. IMDb le da un 8,5. En Chile se puede ver por Amazon Prime Video.

    Django sin cadenas

    Otra peliculaza, no solo una de las mejores de DiCaprio, sino también de su director, el afamado Quentin Tarantino. En este filme, DiCaprio hace de “Monsieur” Calvin J. Candie, el dueño de una plantación de algodón en el sur profundo de los Estados Unidos, antes de la Guerra de Secesión. El hombre es cruel y despiadado con sus esclavos, y un día recibe la visita de del Dr. King Schultz (Christoph Waltz), y el exesclavo Django Freeman (Jamie Foxx), quienes planean liberar a la esposa de Django, quien se encuentra en la plantación de Candle. Un imperdible. IMDb le da un 8,4 y en Chile se puede alquilar por Apple TV.

    El lobo de Wall Street

    Otra de las cintas icónicas de DiCaprio es esta, donde comparte roles estelares con Margot Robbie. En esta cinta interpreta a Jordan Belfort, un personaje real. Se trata de un corredor de bolsa quien en su desmedido afán por hacerse millonario comete una serie de irregularidades en el mercado financiero y termina siendo acusado de manipulación del mercado de valores, lavado de dinero y otros delitos económicos. Una película que hace reflexionar hasta dónde puede llegar la ambición y el consumismo. Original del 2013, IMBb le asigna un 8,2, y en Chile se puede ver vía Amazon Prime Video.

    Shutter Island

    Dirigida por Martin Scorsese -acaso el cineasta fetiche de DiCaprio- se ambienta en 1954. DiCaprio encarna al agente Edward “Teddy” Daniels, quien junto a su compañero Chuck Aule (Mark Ruffalo), van al hospital de Ashecliffe para personas dementes en Shutter Island, isla situada en el puerto de Boston para investigar la desaparición de Rachel Soland. IMDb la puntúa con un 8,2. En Chile se puede ver por Amazon Prime Video o alquilarla por Apple TV.

    Atrápame si puedes

    Dirigida por Steven Spielberg, es original de 2002, y se basa en la vida de Frank Abagnale Jr. (DiCaprio) un hombre que antes de cumplir diecinueve años consiguió millones de dólares haciendo sucesivos fraudes haciéndose pasar por piloto de una aerolínea, médico y abogado. IMDb le asigna un 8,1, y en Chile se puede ver alquilada en Apple TV o en Paramount+.

    Diamante de sangre

    Este filme es original de 2006, dirigida y producida por Edward Zwick. En el reparto suma también a Jennifer Connelly y Djimon Hounsou. Se ambienta en 1999, durante la guerra civil de Sierra Leona y DiCaprio encarna a Danny Archer, un contrabandista que se empeña por encontrar un diamante rosa. IMDb le otorga un 8,0 y en Chile se puede ver en HBO Max.

    El renacido (The Revenant)

    La película que le valió -por fin- el ansiado Oscar al Mejor Actor después de haber sido candidato en 5 ocasiones. En esta cinta de 2015, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, DiCaprio interpreta a Hugh Glass, un trampero que lidera a un grupo de comerciantes de pieles que en 1823 explorando las actuales Dakota del Norte y del sur, sufre primero, una emboscada de indios y luego, el ataque de un oso grizzly Abandonado y enterrado por sus compañeros de expedición -creyéndolo muerto- Glass despierta para darse cuenta que lo han dejado solo y sin equipamiento. Así, emprende un viaje por el territorio indómito, malherido, rengeando, y sobreviviendo como puede. IMDb le da un 8,0 y en Chile se puede ver en Disney+.

    Lee también:

    Más sobre:CineLeonardo DiCaprioOrigenInfiltradosDjango desencadenadoEl lobo de Wall StreetShutter IslandAtrápame si puedesDiamante de sangreEl renacidoCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trama bielorrusa: defensa rebate a la Fiscalía y asegura que Vivanco nunca fue a retirar dólares a oficina de Mario Vargas

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio
    Tendencias

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou
    El Deportivo

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile: “Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados”

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte