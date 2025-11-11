Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

Origen (Inception)

Original de 2010 fue escrita y dirigida por Christopher Nolan, para el afamado sitio de filmes es la mejor película de Leo DiCaprio, y le da un 8,8. En sus extensas 2 horas y 28 minutos cuenta la historia de Dom Cobb (DiCaprio) un ladrón, prófugo por el supuesto asesinato de su esposa, especializado en infiltrarse en los sueños para robar ideas, claves de bancos, etc. mientras sus víctimas duermen. Por ello es contratado por una empresa para extraer los planes de una compañía rival, pero todo sale mal. En Chile se puede ver por HBO Max y alquilarla por Apple TV.

Infiltrados (The Departed)

Una peliculaza. Rápida, ágil, adictiva. Original de 2006, fue dirigida por Martin Scorsese y plantea una trama espejo en que el jefe de la mafia, Frank Costello (Jack Nicholson), coloca a Colin Sullivan (Matt Damon) como infiltrado dentro de la Policía Estatal de Massachusetts; en paralelo, esa misma policía asigna a Billy Costigan (DiCaprio) para que se infiltre en la banda de Costello. Ambas partes descubren la situación y ambos infiltrados tratan de descubrir quién es el otro. IMDb le da un 8,5. En Chile se puede ver por Amazon Prime Video.

Django sin cadenas

Otra peliculaza, no solo una de las mejores de DiCaprio, sino también de su director, el afamado Quentin Tarantino. En este filme, DiCaprio hace de “Monsieur” Calvin J. Candie, el dueño de una plantación de algodón en el sur profundo de los Estados Unidos, antes de la Guerra de Secesión. El hombre es cruel y despiadado con sus esclavos, y un día recibe la visita de del Dr. King Schultz (Christoph Waltz), y el exesclavo Django Freeman (Jamie Foxx), quienes planean liberar a la esposa de Django, quien se encuentra en la plantación de Candle. Un imperdible. IMDb le da un 8,4 y en Chile se puede alquilar por Apple TV.

El lobo de Wall Street

Otra de las cintas icónicas de DiCaprio es esta, donde comparte roles estelares con Margot Robbie. En esta cinta interpreta a Jordan Belfort, un personaje real. Se trata de un corredor de bolsa quien en su desmedido afán por hacerse millonario comete una serie de irregularidades en el mercado financiero y termina siendo acusado de manipulación del mercado de valores, lavado de dinero y otros delitos económicos. Una película que hace reflexionar hasta dónde puede llegar la ambición y el consumismo. Original del 2013, IMBb le asigna un 8,2, y en Chile se puede ver vía Amazon Prime Video.

Shutter Island

Dirigida por Martin Scorsese -acaso el cineasta fetiche de DiCaprio- se ambienta en 1954. DiCaprio encarna al agente Edward “Teddy” Daniels, quien junto a su compañero Chuck Aule (Mark Ruffalo), van al hospital de Ashecliffe para personas dementes en Shutter Island, isla situada en el puerto de Boston para investigar la desaparición de Rachel Soland. IMDb la puntúa con un 8,2. En Chile se puede ver por Amazon Prime Video o alquilarla por Apple TV.

Atrápame si puedes

Dirigida por Steven Spielberg, es original de 2002, y se basa en la vida de Frank Abagnale Jr. (DiCaprio) un hombre que antes de cumplir diecinueve años consiguió millones de dólares haciendo sucesivos fraudes haciéndose pasar por piloto de una aerolínea, médico y abogado. IMDb le asigna un 8,1, y en Chile se puede ver alquilada en Apple TV o en Paramount+.

Diamante de sangre

Este filme es original de 2006, dirigida y producida por Edward Zwick. En el reparto suma también a Jennifer Connelly y Djimon Hounsou. Se ambienta en 1999, durante la guerra civil de Sierra Leona y DiCaprio encarna a Danny Archer, un contrabandista que se empeña por encontrar un diamante rosa. IMDb le otorga un 8,0 y en Chile se puede ver en HBO Max.

El renacido (The Revenant)

La película que le valió -por fin- el ansiado Oscar al Mejor Actor después de haber sido candidato en 5 ocasiones. En esta cinta de 2015, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, DiCaprio interpreta a Hugh Glass, un trampero que lidera a un grupo de comerciantes de pieles que en 1823 explorando las actuales Dakota del Norte y del sur, sufre primero, una emboscada de indios y luego, el ataque de un oso grizzly Abandonado y enterrado por sus compañeros de expedición -creyéndolo muerto- Glass despierta para darse cuenta que lo han dejado solo y sin equipamiento. Así, emprende un viaje por el territorio indómito, malherido, rengeando, y sobreviviendo como puede. IMDb le da un 8,0 y en Chile se puede ver en Disney+.