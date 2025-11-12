Se barajó a 31 Minutos, Mazapán y Violeta Parra: cómo Dua Lipa eligió un tema de Mon Laferte para su show en Chile Foto: DG Medios y Andie Borie.

Era uno de los momentos esperados de la noche. Tras cantar These Walls, abriendo un segmento en un pequeño escenario montado en una pasarela, Dua Lipa se dirigió al público para presentar el siguiente número de su show.

En su Radical Optimism Tour, la cantante ha sumado covers de artistas locales. Así canta una canción popular de cada país en que se ha presentado. Antes de seguir el primero de sus dos espectáculos en Santiago, la noche del martes 11 de noviembre, la británica-albanesa solo sugirió una pista. “Es una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho, supongo que ahí está su belleza”.

Dua Lipa en Chile Foto: DG Medios y Andie Borie. AndieBorie

Tal como se había filtrado en la prueba de sonido, la canción elegida fue Tu Falta de Querer, de Mon Laferte, el himno al desamor que la viñamarina escribió tras el quiebre con una pareja e incluyó en Mon Laferte Vol.1, el álbum que hace 10 años le dio fama continental.

Pero llegar a esa canción fue todo un camino. Dua Lipa sumó los covers en el tramo de Australia en marzo pasado. La primera que cantó fue la legendaria Highway to Hell, de AC/DC. Según detalló ella misma, a Variety aquella “fue idea mía. Surgió simplemente porque había grabado una canción para los Premios de la Academia de la Música Country con Chris Stapleton”.

Aquella canción fue Think I’m In Love With You. Entonces la idea le quedó rondando. “Fue tan divertido que se lo propuse a la banda y al equipo: ¿Qué tal si cada noche cantáramos una canción diferente? Y todos me dijeron: ‘¡Vaya, qué ambicioso!’”, detalló en la misma entrevista.

Dua Lipa en Chile Foto: DG Medios y Andie Borie. AndieBorie

Según Lipa, antes de la gira planeó una playlist con opciones de canciones. Asimismo recibe recomendaciones de acuerdo al país en cuestión. Eso la desafía a cantar en varios idiomas, lo que marca el carácter global de la gira. Por ejemplo para su concierto en Praga, eligió Na Ostri Noze de la cantante checa Ewa Farna. “Elegimos porque el padre de Georgie [el teclista] había vivido en Praga y nos la recomendó”, explicó la cantante.

Para elegir la canción que cantaría en Chile, la cantante hizo un procedimiento similar. Según pudo saber Culto, el equipo de Dua Lipa pidió recomendaciones de temas a la gente del sello local, Warner Music. También, a través de Live Nation, le solicitaron recomendaciones a la productora local DG Medios, a cargo del show.

Incluso, también recibieron propuestas por parte del equipo local que ya había trabajado con la artista en su primera visita al país, en el año 2022. Asimismo, se hicieron llegar ideas desde algunas personas que participaron en el spot que grabó la cantante para la marca de perfumes Yves Saint Laurent, en enero pasado. Es decir, le llegaron propuestas por todas las instancias en que se ha relacionado con Chile, como una suerte de equipo que en conjunto pensó las opciones: desde su sello discográfico hasta la productora con que grabó la publicidad.

Además de Tu Falta de Querer, fueron varias las propuestas de temas chilenos que le llegaron a la mesa a la cantante, entre estas, dicen quienes conocieron el proceso, estuvieron la inmortal Gracias a la vida, de Violeta Parra, Una cuncuna amarilla de Mazapán y Mi muñeca me habló, de 31 Minutos, que ha tenido un revival gracias a su inclusión en la exitosa sesión Tiny Desk.

Por su lado, consultados por Culto, desde la discográfica Warner Music declinaron comentar detalles de la trastienda del proceso por los acuerdos de confidencialidad que existen.

Dua Lipa ya había ensayado la canción durante la prueba de sonido de su show en Buenos Aires hace algunos días, y la repasó ayer en el Estadio Nacional. “Normalmente, durante la prueba de sonido, tocamos la canción de la noche y la de la noche siguiente, incluso si tenemos un artista invitado -contó a Variety-. Pero a veces, el tiempo apremia, y lo mejor de todo —y lo que resulta tan estresante y a la vez una locura— es que tenemos muy, muy poco tiempo para aprendernos todas las canciones”.

En rigor, finalmente es ella quien tiene la decisión final sobre el track que versionará.

Faltaba conocer la reacción de la viñamarina. Un emoji de cara enojada en su cuenta de X, durante la tarde del martes 11, había despertado las especulaciones, pero ella misma se ocupó de despejar los rumores.

"@DUALIPA te amo", escribió Mon Laferte en una publicación en X, revelando su sorpresa ante la jugada de la británica-albanesa. Cuando le preguntaron el por qué del emoji enojado previo, respondió: “Jajaja por el internet lento de mi pueblo”.

La viñamarina tenía un vínculo previo con la música de Dua Lipa. Durante su presentación en el afamado festival Coachella, en 2019, incluyó en su set una versión del tema New Rules. Y no defraudó, pues su interpretación tuvo la característica intensidad de su estilo.

Sin embargo, en esa ocasión, tanto el público asistente como en las redes sociales repararon en un detalle: el teléfono móvil que la chilena tenía en su mano para leer la letra de la canción. “Hablo poco inglés y lo hago con ayuda de mi teléfono”, señaló la cantante, sin hacerse mayores problemas.

Se espera que para el segundo show en Santiago, esta noche en el Nacional, Lipa vuelva a interpretar un cover local. Las especulaciones son variadas. Como sea, la artista tendrá tiempo para seguir escuchando música del país, pues se quedará en Chile hasta el viernes 14, por lo que mañana jueves 13 tendrá libre para pasear y recorrer la capital.

