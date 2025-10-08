Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

Con dos shows sold-out, Lucybell se despedirá en grande de los escenarios, este jueves 9 y viernes 10 de octubre, en Movistar Arena. El primer show, será un repaso íntegro por los inicios de la banda, quienes celebrarán los 30 años del disco Peces, un indiscutible de la música chilena, con éxitos tales como Cuando respiro en tu boca, Vete y De sudor y ternura.

Esa misma instancia, se extenderá con los grandes éxitos del trío e indiscutidos de su actual repertorio.

El segundo show, en tanto, será el cierre de ciclo con una despedida absoluta, que contemplará una lista extendida de canciones, con arreglos especiales para la ocasión. Es decir, un concierto de larga duración.

Recordemos que previo a sus conciertos finales, este año Lucybell recorrió una veintena de ciudades de Chile y México, en lo que fue su gira “Ecos”, y que nos dejó un adelanto de lo que será su cierre en Movistar Arena.

Lucybell es uno de los últimos grandes referentes del rock chileno. Su cancionero en que destacan Mataz, Carnaval, Milagro y Mil Caminos, se ha impuesto en México, Perú, Colombia y Estados Unidos, entre otros mercados del continente. Produce Lotus.