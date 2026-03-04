SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Jean Paul Olhaberry presenta INFINITO, su espectáculo más ambicioso hasta ahora, en los principales recintos del país. El ilusionista chileno se presentará el 14 de marzo a las 21:00 horas en la Tortuga de Talcahuano.

    Equipo de Culto

    El destacado ilusionista chileno Jean Paul Olhaberry llegará a la región del Biobio para presentar Infinito, su nuevo espectáculo en vivo, una propuesta escénica de gran formato que combina riesgo, destreza física y una potente puesta en escena, invitando al público a vivir una experiencia única de asombro y tensión.

    La función se realizará el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas en la Tortuga de Talcahuano, en una noche que promete sorprender a públicos de todas las edades con actos extremos y desafíos ejecutados en tiempo real, consolidando a Olhaberry como uno de los referentes mundiales de la magia contemporánea.

    Con una trayectoria internacional que lo posiciona como el ilusionista latinoamericano más premiado del mundo, Jean Paul Olhaberry ha llevado su trabajo a escenarios de alto prestigio en América, Europa y Asia. En 2022 fue elegido mejor escapista del mundo en Las Vegas, tras romper un récord de apnea, y en los últimos años ha desarrollado intervenciones de gran escala que integran naturaleza, simbolismo y performance, dando origen a su concepto de geo-escapismo.

    Infinito es presentado por Caja Los Héroes, auspiciado por Bilz y Pap y producido por Tu Butaca. Entradas a la venta en este link.

