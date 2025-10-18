SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

La historieta del niño pelirrojo que viajaba en el tiempo duró diez años, entre 1968 y 1978, y dejó una huella indeleble entre miles de niños chilenos, que hoy son adultos. Su creador fue Óscar Vega y hoy una antología reúne buena parte de su trabajo incluyendo a su popular personaje. Acá, junto a su hijo ilustrador Felix, revisamos la obra de un nombre relevante de la cultura nacional.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

“¿Podrías crear un nuevo personaje infantil?”. Era 1968 y el dibujante y arquitecto Eduardo Armstrong tuvo la ocurrencia de dar vida a una revista dirigida a los menores de la casa. Se trataba de un nicho que había quedado vacío tras el fin de la clásica revista El Peneca, en 1960, que había acompañado a generaciones de pequeños desde inicios del siglo XX. Armstrong encomendó la tarea a un joven dibujante de 23 años que ya tenía experiencia en el rubro, pero sobre todo, muchas ganas. Se trataba de Oskar, o más bien, Óscar Vega.

Él fue quien le dio vida a un niño pelirrojo quien, tras salvar a un alienígena que cayó en la tierra y posteriormente ayudarlo a salvar a su planeta natal, obtiene como recompensa un cinturón mágico que le permite viajar por el tiempo y el espacio. Había nacido Mampato. Así, tuvo aventuras en la antigua Persia, en el África del siglo XIX, e incluso -uno de los más recordados- en la era de la reconquista española en Chile, en la que conoce a Manuel Rodríguez. En sus aventuras, era acompañado por el cavernícola Ogú y la futurista Rena.

“Fue un hito en su trayectoria. Él era muy joven y entonces no tuvo mucha conciencia de lo importante que sería ese personaje”, cuenta a Culto su hijo Félix, también dibujante. “Él tenía solo 23 años cuando diseñó al personaje. Tras los primeros números dejó de hacer la historieta que continuó Themo Lobos y se dedicó a dibujar otras secciones de la revista. Se instaló en Televisión Nacional para hacer dibujos animados, pero nunca dejo de colaborar en la revista Mampato hasta su último número en 1978, ya sea retomando las aventuras del niño pelirrojo, ilustrando portadas o realizando historias didácticas. De hecho él es el único integrante del equipo original de la revista que trabajó en ella desde el primer al último número”.

Mampato llegó a los kioskos chilenos en 1968, y dejó de circular diez años más tarde, marcando a los adultos de hoy y que fueron niños en esos años. Parte mayúscula del trabajo de Vega hoy se puede volver a encontrar en la recopilación El mundo de Óscar Vega, que publica el sello Reservoir Books. Su hijo Félix fue quien compiló sus trabajos, que además de Mampato incluye otros de sus personajes, como Tan Tan, e incluso algunos inéditos como Los econautas, que data de inicios de los 2000, y que fue de los últimos que Oskar alcanzó a trabajar antes de su muerte, en 2007.

“Se lo prometí en su lecho de muerte cuando él agonizaba -cuenta Félix-. Me demoré muchos años en recopilar el material y en conseguir poder publicarlo, ya que necesitaba una edición de primera calidad, la que se concretó después de muchos años de espera gracias al interés del editor Daniel Olave. Lo más emocionante fue rescatar una gran caja de madera que contenía muchas de sus ilustraciones originales de una oscura bodega en la que incluso había un pobre gato muerto. Todo el proceso fue como una película de horror, pero al abrir el viejo cofre nos encontramos con un verdadero tesoro”.

Como decíamos, esta compilación incluye su cómic inédito Los econautas, donde Oskar puso de manifiesto su interés por la ecología. “Fue a inicios de la década del 2000, yo no vivía en Chile pero él me contó que quería conseguir auspiciadores (Como el Product placement de las películas) para poder costear la publicación, pero ninguna marca o empresario quiso apostar por un cómic que denunciaba y combatía el extractivismo desregulado y la aniquilación del bosque nativo en tierras del pueblo mapuche. Al poco tiempo mi padre falleció, así que Los Econautas permaneció inédito por más de veinte años hasta ahora. Por eso fue publicado en forma póstuma”.

Oskar comenzó muy joven en el trabajo de la ilustración. “Él comenzó a dibujar historietas en la editorial Zig-Zag a los catorce años -comenta Félix-. Contaba que cuando recibió su primera paga, después de comprarse libros y unos mocasines de gamuza que eran muy atrevidos en esa época, jugando a ser piratas enterró con un amigo el resto del dinero junto a un viejo árbol del Parque Forestal. Su gran referente fue Coré, el enorme ilustrador de las portadas de la revista El Peneca y su gran maestro fue el gran dibujante e ilustrador Mario Igor, quien le enseñó los secretos del manejo de la acuarela”.

Entre Asterix y Daniel el travieso

¿Cómo era Óscar Vega en su proceso creativo?, ¿cómo era trabajando? Recuerda su hijo: “Era muy meticuloso. Podía volver a hacer desde el comienzo toda una ilustración, una pintura o incluso una historieta si no lo dejaba conforme por un detalle que nadie más percibía. Verlo pintar a la acuarela fue muy educativo para mí. Él entraba en una especie de trance de concentración mientras pintaba, generalmente de pie, moviéndose mucho, siempre con un cigarrillo en la boca. Mientras, al mismo tiempo en otra habitación, mi madre pintaba un gran óleo aplicando los colores con espátula para que estos se mezclaran y formaran nuevos colores sobre la tela. Por cierto, incluí en el libro algunas pinturas de ella. Ambos fueron mis maestros, mi papá en el dibujo y la narrativa y mi mamá en el uso del color de forma impresionista y expresionista”.

Volviendo a Mampato, hay que decir que fue un personaje que desafió el estilo que tenía Oskar hasta ese momento, por lo que debió adaptarse para crearlo. “Por entonces, en 1968, mi papá solo dibujaba en un estilo realista historietas históricas, westerns y alguna de James Bond entre otras, pero no tenía aún un estilo de dibujo infantil o caricaturesco. Habían llegado los primeros tomos de Asterix a la librería francesa y él tomó ese estilo de Uderzo y lo mezcló con el de Daniel el Travieso de Ketchamp para crear a Mampato. Siempre bromeaba que Mampato había sido diseñado como el monstruo de Frankenstein, con piezas de diferentes cuerpos”.

En una época sin internet, Vega tenía su método para obtener la información sobre el pasado a la que hacía alusión Mampato. “Usaba mucha documentación, tanto de su biblioteca personal como de la editorial. Recurría a enciclopedias como el Monitor de Salvat o la Codex”, comenta Félix. “Le gustaba la historia, pero también la astronomía, la biología y arqueología. Además de la literatura de aventuras y ciencia ficción. También el cine y por supuesto las historietas”.

Con Mampato, Óscar Vega dejó una huella profunda en generaciones de chilenos que seguro recordarán con nostalgia y cariño las tardes que eran acompañados por Mampato. “Creo que no hay una “receta” en base a “elementos” de la revista o el personaje. Creo que fue la suma del trabajo creativo de gente enormemente talentosa que convergieron en un mismo proyecto. Además de las condiciones históricas con una industria editorial que repletaba los kioscos y una televisión menos hegemónica”.

Por último, Vega hijo afirma que dentro de todo, el trabajo de su padre sí ha sido reconocido. “Aunque ese reconocimiento ha tardado varias décadas en llegar. Siento que he ayudado a su reconocimiento con las recopilaciones que he hecho de su trabajo, tanto los tomos recopilatorios de Mampato como el libro El Mundo de Óscar Vega.

Por fin siento que pude cumplir la promesa que le hice antes de que nos dejara”.

Lee también:

Más sobre:LibrosLT DomingoÓscar VegaMampatoReservoir BooksLibros Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Zoom al presupuesto de Cultura 2026: ¿En qué se va a destinar el alza de dinero más alta entre los ministerios?

Esos polvos satánicos: un relato de Jaime Bayly

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Felices y aforrados

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio
Chile

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
Tendencias

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso
El Deportivo

La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso

Le llueve sobre mojado: bus que trasladaba al plantel de Colo Colo recibe multa en el ingreso a La Serena

Max Verstappen ratifica su dominio en la clasificación del GP de Austin y vuelve a dejar con las manos vacías a McLaren

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer
Cultura y entretención

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Nicolás Contreras, el actor que se transforma en Baby Bandito: “Uno nunca está preparado para la exposición”

Hernán Gómez, el guardián de Quilapayún publica sus memorias: “Quiero defender al grupo, ha habido mucha mistificación”

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes
Mundo

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca