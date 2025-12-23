SUSCRÍBETE POR $1100
    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Navidad, con repertorio tradicional y propio, ha cruzado producciones discográficas. Desde el interés de recopilación de conjuntos como Cuncumén, al trabajo de producciones con sabor pop, de Cecilia Echenique, Luis Jara, Américo o 31 Minutos, entre otros.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    *Varios artistas - Navidad chilena: canciones y villancicos

    Los villancicos suelen ser parte del repertorio tradicional y por lo mismo, estuvo presente en el interés de los intérpretes de neofolklore. El álbum Navidad chilena: canciones y villancicos (1960), reúne tonadas y repertorio tradicional interpretado por exponentes de la talla de Margot Loyola, Charo Cofré, Los de Ramón, Ginette Acevedo, entre otros. Predominan los arreglos de guitarras, las voces bien impostadas, arpa y coros.

    *Cecilia Echenique - Villancicos

    Ya para la medianía de la década de los 90′, Cecilia Echenique se había labrado una reputación como una consumada intérprete, con hits radiales de la talla de Cómo voy a renunciar a ti. Con su entrada a la discográfica Universal, en 1998, debutó con Villancicos, un exitoso álbum de temas navideños que repasa repertorio universal, con arreglos bien trabajados. Su voz se luce en temas como El tamborilero y Blanca Navidad, pero también se permitió incluir repertorio chileno como Señora doña María.

    *Cuncumén - Villancicos Chilenos

    Entusiastas del trabajo de recopilación y difusión folclórica, el conjunto Cuncumén preparó en 1959 un álbum de Villancicos, que incluyó 6 recopilaciones, además de temas originales de Rolando Alarcón, Margot Loyola e incluso de Violeta Parra, quien, a la carrera y por petición expresa del grupo, escribió tres temas especialmente para la ocasión. También se puede escuchar a Víctor Jara, entonces integrante del conjunto, cantar en tres temas: Doña María le ruego, Entonces me voy volando y Décimas por el nacimiento. Un trabajo histórico que reunió a nombres capitales de la canción chilena.

    *Luis Jara - Villancicos: un regalo en navidad

    Al estilo de las estrellas pop internacionales, Luis Jara le saca lustre a su probada capacidad como intérprete en Villancicos (2010), un álbum en que canta temas navideños del cancionero universal, como Noche de paz, Adeste Fideles, Santa Claus llegó a la ciudad, entre otros, trabajados con arreglos en clave pop, que incluye instrumentación de teclados, guitarra eléctrica, bajo, batería, bronces, voces de apoyo. Un álbum refrescante y bien logrado que hace lucir a Jara.

    *31 Minutos - Calurosa Navidad

    En un año marcado por su histórica participación en el Tiny Desk, 31 Minutos también estrenó la banda sonora de la película original estrenada este año, por la plataforma Prime Video. Un trabajo bajo la producción musical de Pablo Ilabaca y Martín Benavides (quien además escribió los notables arreglos orquestales), que se despliega con canciones y relatos. Cuenta además con las voces de Jani Dueñas, Javiera Vinot, Dadalú y la participación de Julieta Venegas en la relectura de Mi muñeca me habló.

    *Américo - Mi Regalo

    Reconocida es la elasticidad y la capacidad de Américo como intérprete, incluso cantando temas rockeros. Por eso es que en 2023 se animó con Mi Regalo, un EP lanzado por Sony Music pensado para la temporada navideña. Arranca con una versión de Noche de paz, trabajada en clave de cuerdas estilo Disney, para luego pasar a temas tradicionales como Burrito Sabanero, Rodolfo el reno, Los peces en el río, trabajados con interesantes arreglos que van desde la cumbia y hasta el swing, dejando en claro el interesante oído del cantante como productor. El EP incluye un tema original, Mírame.

