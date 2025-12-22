SUSCRÍBETE POR $1100
    Selton Mello, el actor brasileño del momento: "Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador"

    Tras encarnar a Rubens Paiva en Aún Estoy Aquí –la película que le dio el primer Oscar a su país–, el intérprete hace su debut en Hollywood con Anaconda, donde comparte con Jack Black y Paul Rudd. En entrevista con Culto, habla sobre esa superproducción y sobre su reciente colaboración con la directora nacional.

    Por Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador” Bradley Patrick

    Selton Mello se encontró con una ovación en la CCXP de Brasil. El público local, que llenó la São Paulo Expo, le dio un recibimiento de rockstar al actor, probablemente uno de los intérpretes locales más prominentes de los últimos años, gracias a su trabajo en la serie El mecanismo y en Aún estoy aquí, la cinta que este año hizo historia como la primera producción brasileña en conquistar el Oscar a Mejor película internacional.

    Además de recibir un homenaje a su trayectoria (momento en que derramó lágrimas), llegó al evento en compañía del director Tom Gormican para presentar Anaconda. Aunque a lo largo de su carrera ha compartido cartel con nombres como Willem Dafoe y Rooney Mara, este es su primer blockbuster hollywoodense. Y una prueba de que le gusta mezclar filmes de gran escala y proyectos de sello más autoral.

    Nunca había vivido una producción tan grande (...) Esta es la belleza de la profesión: hacer cosas distintas, intentar cosas nuevas, nuevas culturas, nuevas lenguas. Es muy emocionante y es muy bueno vivirlo”, indica en conversación con Culto a través de Zoom.

    Seguramente muchos recordarán a Jennifer Lopez, Ice Cube y Jon Voight huyendo de un enorme reptil en la selva amazónica en la Anaconda de 1997. Mello asegura que la apuesta de Gormican “no es un reboot, no es un remake. Es como meta: es una película sobre una película”. Y adelanta: “Hay más películas dentro de la propia película. Es una locura muy interesante”.

    El largometraje arranca con Griff (Paul Rudd), Doug (Jack Black), Kenny (Steve Zahn) y Claire (Thandiwe Newton), cuatro amigos que deciden recuperar sus recuerdos de juventud y viajan al Amazonas para realizar su propia versión del título noventero, su cinta favorita de todos los tiempos. Pero el grupo no considera que, en pleno rodaje, aparecerá una anaconda gigante de verdad y deberán hacer lo imposible para volver a casa con vida.

    “Es una historia muy original que (el director) Tom Gormican creó con su dupla de trabajo, Kevin Etten”, afirma Selton Mello, quien asume el rol de Santiago Braga, un cuidador de serpientes que se cruza con los protagonistas.

    Gormican le compartió algunas palabras que resultaron determinantes para ponerse en la piel de Santiago. “Trata a la serpiente como a un amigo, probablemente has tenido a la serpiente desde niño, por tanto tienes un amor y un respeto hacia ella. Y hazlo sin comedia, sino que en serio”, señala.

    Como resultado de ese acercamiento, “la cosa queda más graciosa aún y al mismo tiempo con corazón, con verdad, muy real. Esto fue una cosa de Tom que me encantó. Fue una experiencia fantástica”.

    En ese ambiente distendido y camaradería, ¿con quien lo pasó mejor en el rodaje? El actor se queda con Jack Black, con quien compartió momentos fuera del set.

    11166656 - ANACONDA Matt Grace

    “Jack es lo que imaginas, es aquella energía… Nos quedamos muy cerca y después nos vimos en Los Angeles, donde me llevó a su cine preferido, el Vista Theater. Es una persona con un gran corazón”, explica.

    Sobre el elenco, asegura: “No son solamente grandes actores, son grandes personas también, y me ofrecieron un espacio muy generoso para hacer mi trabajo, y estaban todos muy contentos de estar ahí (...) Eran como nuevos hermanos, con una onda muy buena. Cuando hay buena onda en el set, eso se traslada a la pantalla. Es una cosa mágica y muy bonita”.

    Aventura chilena

    Selton Mello brinda esta entrevista en español, una lengua que practicó este año en La perra, el nuevo largometraje de Dominga Sotomayor. Bajo el alero de la compañía nacional Planta, el rodaje se desarrolló en la costa de Concepción.

    “Es una directora de la que soy como un gran fan y ahora puedo decir que soy un colaborador. Fue tan lindo, me encantó todo en Chile: las personas, la onda. Quiero volver a Chile, me encantó”, cuenta sobre la cinta que también suma a David Gaete, Giannina Fruttero y Amparo Noguera.

    La perra no transcurre en Calí (como en la novela de la escritora colombiana Pilar Quintana), sino que en una isla remota en el sur de Chile, donde vive Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer que se dedica a la recolección de algas y rescata a una cachorra abandonada y la llama con el nombre que escogió para la hija que nunca tuvo. Por el momento Mello prefiere mantener reserva de los detalles de su personaje.

    “No puedo decir mucho aún, pero tendremos la oportunidad de hablar más adelante, porque con placer iré a Chile para el lanzamiento de esta película. Pero es muy distinto. Lo que hice en La perra es totalmente distinto de Santiago, de Anaconda, y totalmente distinto también de Rubens Paiva, de Aún estoy aquí”, cierra.

    Más sobre: Cine, Selton Mello, Anaconda, Jack Black, Paul Rudd, Tom Gormican, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Aún Estoy Aquí, I'm Still Here, Dominga Sotomayor, La Perra, Manuela Oyarzún, El Mecanismo, Cine Culto

