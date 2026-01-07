SUSCRÍBETE POR $1100
    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    La cantante chilena presenta "Lo siento", el segundo adelanto de su nuevo disco a publicarse esta temporada. Además, la alista gira de verano por varias ciudades y el 16 de enero estará en el Bar El Clan.

    Por 
    Equipo de Culto
    Masquemusica

    Lo Siento es el segundo adelanto del nuevo disco de Masquemusica y llega como una radiografía emocional de las relaciones que se tensan cuando dos personas miran el mundo desde lugares distintos. Es ese punto exacto donde lo pequeño se vuelve enorme, donde cualquier detalle puede detonar una guerra silenciosa y el amor empieza a desgastarse por diferencias que no siempre son irreconciliables, pero sí profundas; esas pequeñas batallas que pueden destruir o transformar una pareja.

    Con una fusión elegante de soul, acid jazz y R&B elegante, este single invita a bailar mientras plantea una pregunta incómoda y universal: ¿por qué pelear por tonterías cuando aún existe la posibilidad de estar bien?, dame un momento para pensar, no quiero seguir peleando.

    “No siempre el amor se rompe por falta de cariño. A veces se quiebra por no mirar el mundo igual. Lo Siento es para quienes intentan entenderse, para quienes pelearon por tonterías y para quienes aún creen que se puede estar bien”, comenta Masquemusica, el alias de Macarena Campos, sobre Lo Siento.

    La canción se mueve entre el groove y la reflexión, retratando a parejas que atraviesan crisis —algunas que logran recomponerse y otras que, simplemente, se quiebran para siempre— sin dramatismos, pero con honestidad brutal.

    Masquemusica es una artista que cruza el jazz, el soul y los sonidos contemporáneos para construir canciones profundas, elegantes y emocionalmente honestas. En Lo Siento, segundo adelanto de su nuevo disco, explora las tensiones de las relaciones modernas, donde amar no siempre significa pensar igual, sino decidir cómo y por qué seguir. En esta canción la artista vuelve a demostrar su capacidad para unir sensibilidad lírica, identidad sonora y una narrativa contemporánea, construyendo una canción que conecta desde la emoción y el cuerpo.

    A pocos días de empezar el 2026, Masquemusica ya está marcando grandes hitos al ser considerada como portada de la playlist EQUAL de Spotify durante este mes. Además la cantautora está iniciando su gira de verano con fechas confirmadas en Valparaíso (08 de enero), Concepción (09 de enero) y Pucón (07 de febrero), más su primer show del año en Santiago agendado para el 16 de enero en Bar El Clan.

    Escucha Lo siento a continuación

