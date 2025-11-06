OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Culto

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Ante el fervor por su visita y la rapidez con que se agotaron las entradas para su primer concierto del día 5, el grupo abrió una nueva fecha para una jornada antes. Lee aquí las coordenadas.

Por 
Equipo de Culto
Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira despedida FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El rugido fue tan ensordecedor que no hubo otra opción, dicen sus organizadores.

Megadeth responde al clamor de los fanáticos chilenos y abre una segunda fecha en el país, agendada para el día lunes 4 de mayo de 2026, en el mismo Movistar Arena.

El fervor del público fue tal, que el primer show programado para el 5 de mayo alcanzó el sold out total en pocas horas. Ante ello, sus promotores, la productora The Fanlab, amarró una segunda fecha local de despedida de la banda sobre los escenarios.

Estos conciertos forman parte de la gira mundial “This Was Our Life”, una travesía del adiós que ha llevado a Megadeth a distintos rincones del planeta, reafirmando su estatus como una de las agrupaciones más influyentes y poderosas del género.

El próximo 23 de enero, Megadeth lanzará su último disco homónimo, el que marcará el cierre de una carrera legendaria. Y para semejante evento, la banda decidió sorprender a todos con un gesto que dará que hablar: incluirán en su álbum final un cover de Ride the Lightning de Metallica.

La formación actual está integrada por Dave Mustaine, Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra), el talentoso finlandés que se unió a la banda tras la salida de Kiko Loureiro.

“Esta será la última oportunidad para despedir en vivo y por última vez en Chile a la agrupación que marcó a generaciones enteras”, dice un comunicado.

Entradas disponibles a través del sistema Puntoticket.com hoy jueves a las 11:00 horas.

Más sobre:MegadethMovistar ArenaMetallicaMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Vocero de la Corte Suprema sostiene que “nadie puede tener la certeza” de si otros ministros incurrieron en conductas similares a las de Vivanco

Carmona mantiene diseño del PC y evita polemizar en forma pública con Tohá por críticas a rol del partido en campaña de Jara

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

5.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial
Chile

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza
Negocios

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza

Expectativas de empresas sobre su desempeño “mejoran de manera significativa”, pero prevén leve aumento en contrataciones

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner
Tendencias

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”
El Deportivo

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida
Cultura y entretención

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico
Mundo

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Estados Unidos prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso