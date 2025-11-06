Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

El rugido fue tan ensordecedor que no hubo otra opción, dicen sus organizadores.

Megadeth responde al clamor de los fanáticos chilenos y abre una segunda fecha en el país, agendada para el día lunes 4 de mayo de 2026, en el mismo Movistar Arena.

El fervor del público fue tal, que el primer show programado para el 5 de mayo alcanzó el sold out total en pocas horas. Ante ello, sus promotores, la productora The Fanlab, amarró una segunda fecha local de despedida de la banda sobre los escenarios.

Estos conciertos forman parte de la gira mundial “This Was Our Life”, una travesía del adiós que ha llevado a Megadeth a distintos rincones del planeta, reafirmando su estatus como una de las agrupaciones más influyentes y poderosas del género.

El próximo 23 de enero, Megadeth lanzará su último disco homónimo, el que marcará el cierre de una carrera legendaria. Y para semejante evento, la banda decidió sorprender a todos con un gesto que dará que hablar: incluirán en su álbum final un cover de Ride the Lightning de Metallica.

La formación actual está integrada por Dave Mustaine, Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra), el talentoso finlandés que se unió a la banda tras la salida de Kiko Loureiro.

“Esta será la última oportunidad para despedir en vivo y por última vez en Chile a la agrupación que marcó a generaciones enteras”, dice un comunicado.

Entradas disponibles a través del sistema Puntoticket.com hoy jueves a las 11:00 horas.