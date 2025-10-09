SUSCRÍBETE
Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

La cita que reúne diversas expresiones ya tiene fechas definidas y tendrá a músicos como Los Tetas y DJ Bitman en un solo espacio. Lee aquí las coordenadas.

Por 
Equipo de Culto

El Mercado Paula está de vuelta y celebra su 16ª versión como el panorama cultural, gastronómico y de entretención más esperado de la temporada. A lo largo de su historia ha convocado a más de 300 mil personas y ha dado vitrina a más de 1.200 expositores, artistas y chefs, consolidándose como una experiencia única para toda la familia.

La cita es del 17 al 19 de octubre en el Parque Padre Hurtado, un espacio que se transformará en el epicentro de la creatividad nacional. Las entradas ya están disponibles en Ticketplus.

En sus quince versiones anteriores, Mercado Paula fue un encuentro gourmet con la cocina al centro de la escena. Este 2025 da un paso más y se transforma en un mercado urbano, con cerca de 100 expositores que suman diseño, moda y decoración a la experiencia gastronómica que lo hizo famoso.

Junto a los expositores, Mercado Paula ofrecerá una programación que invita a vivir una experiencia completa y diversa, articulada en tres grandes momentos para todos los gustos:

*La puerta de entrada al evento

Un recorrido relajado para pasear y disfrutar, con zonas de picnic, stands de diseño y arte, mercado saludable, música ambiental, espacio familiar y una amplia selección de foodtrucks y restaurantes. Habrá desde sushi, comida coreana, shawarmas y ceviches hasta pizzas a la piedra, hamburguesas, empanadas y brunch, junto con opciones vegetarianas, veganas y dulces, asegurando sabores para todos los gustos.

*Cocina y cultura en acción

Presentaciones en vivo de reconocidos chefs, lanzamientos de libros y charlas exclusivas que inspiran y sorprenden. La programación de talleres y actividades abarca desde cocina nikkei, coctelería y meal prep hasta poesía visual, acuarela, máscaras de animales, lectura infantil, robótica y cultivo de brotes. Una propuesta variada que asegura diversión, aprendizaje y un panorama familiar inolvidable.

*Música y vida nocturna

Disfruta de la mejor coctelería, cocina, degustaciones de cervezas artesanales y música en vivo que te hará bailar hasta las 23:00 horas los viernes y sábados. DJ y música en vivo el domingo hasta las 21:00 horas.

¿Quiénes son los invitados que pondrán la cuota musical en cada jornada?

El viernes 17 estará la cumbia de Sour Band y la música de DJ Bitman, uno de los más connotados exponentes de la escena local, siempre sorprendiendo con sus mezclas y sesiones, lo que lo ha llevado a citas estelares como Lollapalooza.

El sábado 18 es el turno de la cantautora Rosario Alfonso, con su apuesta indie, folk y austera que también ha inscrito una marca en el circuito. Ese mismo día, la jornada la cerrarán Los Tetas, un clásico del funk local desde su irrupción en los 90.

Finalmente, el domingo los encargados de cerrar el evento serán la banda bilingüe Colibrí Waves y la electrónica de Seb&Soto.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketplus valor $8.900 más cargos de servicio, niños hasta 12 años no pagan. 20% de descuento vecinos Las Condes y Providencia, 25% descuento vecinos La Reina y 30% descuento Club de Lectores La Tercera.

El horario es viernes y sábado de 11:00 a 23:00 horas y domingo de 11:00 a 21:00 horas.

