Culto

Michael Caine sale del retiro: el rol que jugó su entrañable amistad con Vin Diesel

Fuera de acción desde 2023, el actor de 92 años juntará fuerzas con la estrella de la saga Rápidos y Furiosos en una película en preparación. A ambos los une una estrecha relación. “Vin conecta muy bien con la gente joven. Es una verdadera estrella, con muchos talentos”, indicó en su autobiografía.

Gonzalo Valdivia 
Gonzalo Valdivia
Manfred Werner

Joe Pesci salió del retiro únicamente para volver a colaborar con Martin Scorsese y Robert De Niro. Por su parte, Cameron Diaz, fuera de acción desde 2014, retomó la actuación una década después sólo cuando la convenció su buen amigo Jamie Foxx. Daniel Day-Lewis sorprendió y recientemente terminó con ocho años de sequía para ser dirigido por su hijo mayor, Ronan Day-Lewis, en una película que a fin de mes se exhibirá en el Festival de Nueva York.

Michael Caine, a sus 92 años, planea un regreso que también tiene un sustento emocional. El actor inglés se reunirá con Vin Diesel en la secuela de El último cazador de brujas (2015), un largometraje de acción y fantasía que ha gozado de una buena salud durante su recorrido en plataformas digitales y formato físico.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y traería de vuelta al ganador del Oscar, según informó Variety. Si bien el actor no ha firmado contrato, ya hay conversaciones en curso y se espera que repita su rol como un cura que ayuda al guerrero Kaulder (Diesel) en su batalla contra una plaga propagada por una reina bruja.

Como graficaron las fotos que circularon en julio pasado, donde se les veía cenando en Londres, a ambas figuras las une una estrecha amistad. Caine habló en extenso sobre ese vínculo en Don’t look back, you’ll trip over: My guide to life, su autobiografía publicada en 2024.

En esas páginas contó que se conocieron en una cena hace 30 años y que todo fluyó espontáneamente. “Simplemente, por instinto, lo abracé y les anuncié a todos los presentes: ¡Este es mi hijo!”, detalló.

“A veces sientes una conexión especial. Me caía muy bien desde el primer momento; es una persona con un gran corazón. Resulta que él estaba pasando por un momento difícil, así que creo que le impresionó que lo abrazara y lo tratara con cariño. En cualquier caso, hemos sido muy buenos amigos desde entonces”, planteó, junto con indicar que a sus nietos les encantó la primera El último cazador de brujas. “Vin conecta muy bien con la gente joven. Es una verdadera estrella, con muchos talentos”, destacó.

ROB YOUNGSON

El intérprete de la saga Rápidos y furiosos confirmó que ese primer encuentro ocurrió cuando atravesaba un momento delicado. “Llegó a mi vida después de que perdiera a un amigo de la infancia que se convirtió en policía de Nueva York y murió en servicio”, señaló en una publicación de Instagram en junio de este año. “De alguna manera la amistad de Michael me brindó consuelo y cariño, y me siento afortunado de tenerlo en mi vida”, agregó.

Caine se ha mantenido alejado de la actuación desde 2023. Ese año estrenó The great escaper, una comedia dramática sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se escapa de su residencia para unirse a sus compañeros en una playa de Normandía, en conmemoración de los caídos.

Tras sugerirlo en entrevistas previas, fue categórico respecto a su decisión durante la promoción de esa cinta. “Me di cuenta de que había interpretado el papel principal en una película que recibió críticas increíbles. Ahora los únicos papeles que probablemente me ofrezcan sean los de ancianos, hombres de 90 años, quizás de 85. Y pensé: bueno, mejor me retiro con este éxito; he recibido críticas maravillosas. ¿Qué más podría hacer para superarlo?”, explicó en el programa Today de la BBC Radio 4.

¿Dos señales inequívocas de que estaba retirado? No es parte del numeroso elenco de La odisea, de Christopher Nolan, con quien ha trabajado en ocho ocasiones. Tampoco participa en Los ilusionistas 3, que llegará en diciembre a los cines y sí cuenta con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco.

La secuela

Estrenada en 2015, El último cazador de brujas tuvo un modesto rendimiento comercial en su paso por los cines. Con US$ 23 millones en Estados Unidos y US$ 119 millones en el resto del mundo, no logró volverse rentable para el estudio (costó alrededor de US$ 90 millones). Sin embargo, tuvo revancha en las siguientes ventanas de exhibición.

El último cazador de brujas ha crecido desde su estreno en cines y se ha convertido en una favorita de los fanáticos del mundo, con espectadores que continúan descubriéndola y volviéndola a ver en todas las plataformas durante la última década. Este entusiasmo constante demuestra que hay interés en más historias ambientadas en este universo”, expresó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group.

LWH_D067_21914.NEF Richard Foreman

“Vin y yo hemos trabajado juntos muchas veces a lo largo de los años, y él es una verdadera figura clave en nuestra industria. Estoy encantado de volver a colaborar con él ahora que retoma este icónico papel, y me entusiasma que los avances tecnológicos en la industria cinematográfica nos permitan ahora producir una secuela aún más ambiciosa y con un presupuesto más ajustado”, añadió el ejecutivo.

Por el momento se desconoce en qué fecha comenzaría el rodaje.

