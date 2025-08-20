Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

Se había convertido en un habitante habitual de la cartelera chilena de conciertos. Hasta hoy, el cantante español Miguel Bosé se ha convertido en uno de los artistas con mayor número de presentaciones en el Festival de Viña del Mar -diez entre 1981 y 2018-, y en un hombre que cada tanto agitaba tanto arenas como grandes estadios.

Sin embargo, ese vínculo pareció entrar en reposo. 2018 fue precisamente su última vez por el país, cuando pasó por el Movistar Arena y antes por el mismo evento de la Ciudad Jardín que lo agasajó con el premio Artista Ícono y le dio en pleno escenario uno de los reconocimientos más desopilantes de los que se tenga recuerdo en la Quinta Vergara: el ya legendario collage que parecía robado de una tarea escolar y que hasta hoy genera por igual memes y carcajadas.

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

Sin embargo, en la música nada es eterno y Bosé volverá al país para encontrarse con uno de sus públicos más leales de la región. Según anunció el mismo cantante en su cuenta de Instagram, estará en Santiago el 25 de febrero de 2026, como parte de su gira latinoamericana. El periplo también incluirá Perú, Ecuador y Costa Rica.

“Os dejo las primeras fechas confirmadas de la gira por Latinoamérica 2026”, escribió en el post, señalando que las coordenadas y otros shows serán anunciados próximamente.

En el caso de la capital, no se divulgó su recinto, pero Culto pudo saber que será en un espacio de capacidad media, que ronda las 15 mil personas.

¿Al Festival de Viña?

La fecha no sólo despertó el entusiasmo de sus seguidores. Muchos también hicieron una conexión: el español aterrizará en Santiago en las mismas fechas del Festival de Viña 2026, a realizarse del domingo 22 al viernes 27 de febrero.

Entonces, la pregunta cae obvia: ¿podría Bosé también volver a su escenario fetiche? Culto le consultó a los organizadores del Festival de Viña 2026 y por ahora la respuesta es categórica: el artista no pasará al menos por la próxima versión del espectáculo. Hasta el momento, no hay alternativa ni opción.

Miguel Bosé

Eso sí, dado el entusiasmo que genera su figura -y el tiempo que ha pasado desde su última vez-, Bosé podría agendar más de una fecha en la capital en la próxima temporada, revitalizando un romance que al parecer nunca estuvo dormido.