    Minuto a minuto | Se presenta Paulo Londra en el Festival de Viña 2026

    La Quinta Vergara se prepara para la última noche del Festival de Viña 2026. Desde el domingo pasado que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda han animado al “Monstruo” que el miércoles despertó tras el abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra.

    La 65° edición del certamen viñamarino ha estado cargada de bailes, cantos y emociones. De hecho, la noche del jueves se vivió una de las jornadas más emotivas con Mon Laferte, quien recibió la Gaviota de Platino ante la ovación del público.

    Para esta noche se espera que el público baile con todo ritmo de Paulo Londra. El humor estará a cargo de uno de los humoristas más destacados del 2025, el Pastor Rocha.

    Después la Quinta Vergara disfrutará de los éxitos de los jurados de Viña 2026: Pablo Chill-E y Milo J.

    Se presenta Paulo Londra en Viña 2026

    Se presenta el ganador de la competencia internacional

    España se llevó la Gaviota de Plata en la competencia internacional. El galardón lo obtuvo Antoñito Molina, quien se presentó con la canción Me Prometo.

    En la obertura, se presentan los ganadores de la competencia folclórica

    El grupo chileno A Los 4 Vientos se llevó la Gaviota de Plata con la canción Valoración.

    Comienza la última noche del Festival de Viña 2026

