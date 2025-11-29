Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón con Luis Slimming y homenaje a sus actores fallecidos

La madrugada de esta edición de la Teletón estuvo marcada por el especial regreso de La Oficina, el clásico sketch creado originalmente por el programa Jappening con Ja.

Esta versión actualizada del clásico sketch contó con un elenco integrado por rostros de televisión y también parte de los actores originales del segmento.

Martín Cárcamo, Luis Slimming, Rodrigo Muñoz, Eduardo Fuentes, Pollo Castillo, Sammis Reyes, Felipe Parra, Gisella Gallardo y María Luisa Godoy fueron los encargados de traer de regreso La Oficina interpretando a los hijos de los personajes originales.

Así también parte del elenco del Jappening retomó sus recordados personajes entre ellos Pato Torres, Fernando Alarcón y Marilú Cuevas.

El sketch de Teletón además rindió homenaje a los integrantes del extinto programa que fallecieron: Eduardo Ravani, Jorge Pedreros, Gladys del Río, Óscar Olavarría, Andrés Rillón y Jorge Porcel.

Mira acá La Oficina en la Teletón 2025: