Mountainhead, la nueva sátira del cerebro de Succession: “Es un maestro del oficio”

Tras completar cuatro temporadas de Succession y pasar varios años sumergido en las dinámicas de la riqueza y el poder, Jesse Armstrong imaginaba que su siguiente proyecto se ambientaría en un paisaje diferente. Su cambió de opinión obedeció a una propuesta que recibió en 2023.

El periódico The Times lo invitó a escribir un artículo en torno a un libro centrado en Sam Bankman-Fried, denominado el rey de las criptomonedas y condenado a 25 años de prisión por defraudar a clientes e inversores de su empresa. Ese encargo lo impulsó a leer reportajes y escuchar podcasts sobre empresarios del mundo de la tecnología, y terminó concluyendo que existen advertir varias similitudes entre ellos; la principal, un tono de voz particular.

Macall Polay

Esas voces se quedaron en su cabeza y fueron el impulso para que se contactara con Casey Bloys, el jefe de HBO y Max. Armstrong le propuso hacer una película que tuviera como protagonistas a personajes pertenecientes a ese mundo. El proyecto avanzó con sorprendente velocidad: el realizador empezó a escribir el guión en enero de este año, el rodaje se desarrolló en marzo y la cinta quedó lista para que la compañía la estrenara en mayo.

Titulado Mountainhead, el filme conserva el humor ácido y el ingenio de los diálogos de Succession. En la historia Hugo Van Yalk (Jason Schwartzman) ejerce como anfitrión de tres amigos que tienen más dinero y contactos que él: Randall Garrett (Steve Carell), Venis Parish (Cory Michael Smith) y Jeffrey Abredazi (Ramy Youssef). El encuentro se desarrolla mientras la aplicación creada por Venis ha causado estragos en el mundo con su última actualización que incluye inteligencia artificial generativa.

Prueba del respeto que inspira el trabajo de Jesse Armstrong, todos los actores se unieron al proyecto cuando el guión aún no estaba listo. A Rammy Youssef le bastó con escuchar su nombre y enterarse de que la historia abordaría la amistad de un grupo de multimillonarios tecnológicos.

Macall Polay

“Sabía que él encontraría una manera de hablar de eso que no implicaría hacernos querer a los multimillonarios ni nada por el estilo. Sabía que iba a profundizar en el tema y abrir una puerta, una puerta diferente a una conversación que todos estamos intentando tener”, señala el actor a Culto a través de videollamada.

En la misma instancia se encuentra Cory Michael Smith, conocido por actuar en películas de Todd Haynes y por interpretar al comediante Chevy Chase en la película Saturday Night: La noche que cambió la comedia (2024).

“Succession es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Jesse es un guionista asombroso, tanto por la historia como por los diálogos, y por su tono, por cómo te hace reír y logra que las personas luzcan despreciables, y luego te hacer amarlas y sentirte pésimo por ellas. Creo que es un maestro del oficio y trabajar con él fue un sueño”, plantea.

Smith explica que confirmó sus buenas sensaciones al leer el guión. Acceder al texto también le permitió entender en profundidad la naturaleza del personaje que interpretaría.

MACALL POLAY. SMPSP

“Él es tan rico, es más rico que todos. Y creo que está en una posición completamente descabellada. Me fascinó el poder que eso le otorga a alguien. Un comportamiento despreciable que aparentemente está permitido, tanto pública como privadamente. Eso es simplemente aterrador. Y como actor, una delicia de interpretar”, sostiene.

Si el personaje de Cory Michael Smith parece tener las ideas más disparatadas, el rol que interpreta Ramy Youssef luce como el más aterrizado. Los destinos de ambos están estrechamente ligados: una tecnología desarrollada por Jeff ayudaría a que la plataforma de Ven pueda solucionar los problemas que han provocado caos mundial.

“Sí, es un imbécil, sin duda, pero también está muy conflictuado e inquieto. Pero no sabemos realmente si realmente hará caso a su conciencia. Me gustó esa disputa. Me pareció algo genial dentro de este mundo”, apunta Youssef.

Los cuatro protagonistas estuvieron aislados en Utah, donde se ubica la residencia del personaje de Jason Schwartzman. Esa experiencia, aseguran, les permitió consolidar el vínculo entre el grupo y el equipo creativo liderado por Jesse Armstrong.

“Creo que el aislamiento ayudó mucho a la realidad de estos cuatro hombres-bebés que tienen que estar en un entorno donde sólo puedan lidiar con sus emociones y sentarse a hablar de su patrimonio o de su tecnología tanto como quieran. Pero, al final, son sólo cuatro tipos que no tienen ni idea de cómo lidiar con lo que sienten. Y creo que por eso el filme se convierte en un caos”, dice Youssef.

Smith elogia el trabajo de Arsmtrong, quien antes de Mountainhead nunca había dirigido una película. “Los instintos de Jesse siempre fueron muy claros. Su capacidad para comunicar lo que quería y necesitaba era muy clara. La verdad es que fue muy fácil. Y siempre es la persona más brillante de la sala. Esa es una cualidad maravillosa en un director”,