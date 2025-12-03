Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

Mr. Bungle lleva su gira por Sudamérica 2026 a Concepción. Los autoproclamados Big Five —Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn, Scott Ian y Dave Lombardo— darán su primer concierto el 22 de enero en el Gimnasio Municipal. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster a partir del jueves 4 de diciembre al mediodía.

La gira por Sudamérica marca un hito importante para Mr. Bungle, banda formada en 1985 en el condado de Humboldt, California. Inicialmente compuesta por Trey Spruance, Mike Patton y Trevor Dunn, la banda se expandió posteriormente para incluir a Danny Heifetz y Bär McKinnon. Lanzaron tres álbumes antes de tomar un receso de 20 años bajo el nombre de Mr. Bungle. La singular trayectoria de la banda incluye una firma sorpresa con Warner Bros. Records en 1989 y un período en el que evitaron el reconocimiento de la crítica a pesar de su influyente música.

Para el año 2000, habían lanzado tres álbumes: Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999). Realizaron extensas giras por todo el hemisferio occidental, evitando cualquier tipo de reconocimiento de la crítica. Algunos argumentan que la banda se disolvió posteriormente, pero no hay pruebas de ello. Lo cierto es que se tomaron un descanso de 20 años bajo ese nombre mientras se dedicaban a otros proyectos musicales que, a su vez, les permitían mantener su presupuesto.

En 2020, surgió un Mr. Bungle revitalizado con los miembros originales Dunn, Patton y Spruance, junto con Scott Ian de Anthrax y el ex baterista de Slayer, Dave Lombardo. Esta formación lanzó una versión oficial de su demo inédito, “The Raging Wrath of the Easter Bunny”, junto con un nuevo álbum en vivo, “The Night They Came Home”. Esta gira no solo celebra su histórico pasado, sino que también marca un nuevo capítulo para Mr. Bungle y su devota base de fans en Chile.