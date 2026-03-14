El histórico guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, falleció este sábado a los 64 años luego de permanecer en cuidados intensivos tras someterse a una compleja operación, según confirmó la última banda que integró.

La noticia fue comunicada a través de un mensaje oficial de Phil Campbell and the Bastard Sons, agrupación que el músico lideró durante sus últimos años.

“Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un orgulloso y cariñoso abuelo, conocido con cariño como ‘Bampi’. Fue profundamente amado por todos los que lo conocieron y lo echaremos inmensamente de menos. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”, señalaron en el comunicado.

En el mismo mensaje, la banda pidió respeto por la privacidad de la familia durante este difícil momento.

Muere a los 64 años Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead la-tercera

Un ícono del rock

Nacido en Gales en 1961, Campbell se unió a Motörhead en 1984 y se convirtió en una de las piezas fundamentales del sonido de la banda durante más de tres décadas.

Con el grupo grabó 16 álbumes de estudio, entre ellos títulos emblemáticos como Orgasmatron (1986), 1916 (1991), Bastards (1993) y Motörizer (2008).

Tras la muerte del fundador y líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, en diciembre de 2015 a causa de un agresivo cáncer, la banda decidió poner fin a su trayectoria.

Muere a los 64 años Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead. En la imagen, Lemmy Kilmister.

Con la muerte de Campbell, solo queda con vida de la última formación el baterista Mikkey Dee.

En sus últimos años, el guitarrista continuó activo en la escena musical al frente de Phil Campbell and the Bastard Sons, grupo que fundó en 2016.

Con esa banda grabó seis discos y mantuvo una intensa actividad en vivo, prolongando su legado dentro del rock y el heavy metal hasta poco antes de su fallecimiento.