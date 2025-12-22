Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

Chris Rea, el cantautor británico que fue del rock al blues y cuyos éxitos incluyen hits como Driving home for Christmas, murió a la edad de 74 años, dijo un portavoz de su familia y según replican medios como The Guardian.

El comunicado indicó que murió “pacíficamente en el hospital… luego de una breve enfermedad”.

El mismo medio indica que Rea fusionó blues, pop, soul y soft rock en 25 álbumes de estudio, incluyendo otros éxitos como The Road to Hell, de un álbum homónimo que alcanzó el número uno en el Reino Unido; Driving ​​Home for Christmas, un clásico de la temporada; y temas como On the Beach y Josephine, que se popularizaron en la escena dance europea. Vendió más de 30 millones de álbumes.

De joven, incursionó en la música mientras trabajaba como obrero, incluso en la fábrica de helados de su padre, y consideró ser periodista. A los 22 años, finalmente se unió a una banda, Magdalene, que anteriormente había contado con David Coverdale (posteriormente miembro de Deep Purple). Después se unió a otra banda, The Beautiful Losers, pero fracasó en su carrera en solitario cuando le ofrecieron un contrato discográfico, lanzando su sencillo debut, So Much Love, en 1974.

Su primer éxito llegó en Estados Unidos, donde su canción de 1978, Fool (If You Think It’s Over), alcanzó el puesto número 12 y le valió una nominación al Grammy como mejor artista revelación. Luchó por igualar ese logro durante algunos años, comparando las maquinaciones de la industria en ese período con “un gran montón de estiércol burbujeante. No tenía control sobre él, no sabía qué hacer”, aunque el álbum de 1985, Water Sign, fue un éxito en toda Europa y ayudó a cambiar su suerte.

Los últimos años de la década de 1980 fueron su período de mayor éxito comercial: finalmente aceptado en el Reino Unido a pesar de situarse a menudo fuera de las tendencias dominantes del pop, Dancing With Strangers de 1987 inició una racha de seis álbumes entre los 10 mejores del Reino Unido, dos de ellos llegando al número 1.

Su éxito fue desvaneciéndose con los años, lo que lo hizo retomar su amor por el blues más ortodoxo.