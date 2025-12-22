SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    El artista fue intérprete de un habitual de esta temporada, Driving Home for Christmas, además de gozar de amplio éxito comercial en los años 80.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Chris Rea, el cantautor británico que fue del rock al blues y cuyos éxitos incluyen hits como Driving home for Christmas, murió a la edad de 74 años, dijo un portavoz de su familia y según replican medios como The Guardian.

    El comunicado indicó que murió “pacíficamente en el hospital… luego de una breve enfermedad”.

    El mismo medio indica que Rea fusionó blues, pop, soul y soft rock en 25 álbumes de estudio, incluyendo otros éxitos como The Road to Hell, de un álbum homónimo que alcanzó el número uno en el Reino Unido; Driving ​​Home for Christmas, un clásico de la temporada; y temas como On the Beach y Josephine, que se popularizaron en la escena dance europea. Vendió más de 30 millones de álbumes.

    De joven, incursionó en la música mientras trabajaba como obrero, incluso en la fábrica de helados de su padre, y consideró ser periodista. A los 22 años, finalmente se unió a una banda, Magdalene, que anteriormente había contado con David Coverdale (posteriormente miembro de Deep Purple). Después se unió a otra banda, The Beautiful Losers, pero fracasó en su carrera en solitario cuando le ofrecieron un contrato discográfico, lanzando su sencillo debut, So Much Love, en 1974.

    Su primer éxito llegó en Estados Unidos, donde su canción de 1978, Fool (If You Think It’s Over), alcanzó el puesto número 12 y le valió una nominación al Grammy como mejor artista revelación. Luchó por igualar ese logro durante algunos años, comparando las maquinaciones de la industria en ese período con “un gran montón de estiércol burbujeante. No tenía control sobre él, no sabía qué hacer”, aunque el álbum de 1985, Water Sign, fue un éxito en toda Europa y ayudó a cambiar su suerte.

    Los últimos años de la década de 1980 fueron su período de mayor éxito comercial: finalmente aceptado en el Reino Unido a pesar de situarse a menudo fuera de las tendencias dominantes del pop, Dancing With Strangers de 1987 inició una racha de seis álbumes entre los 10 mejores del Reino Unido, dos de ellos llegando al número 1.

    Su éxito fue desvaneciéndose con los años, lo que lo hizo retomar su amor por el blues más ortodoxo.

    Más sobre:Chris ReaMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Con Jadue y sin Jara: el fin de semana de cuchillos largos en el PC tras la derrota presidencial

    Todos los caminos conducen al piñerismo: equipo de Kast activa búsqueda para armar el puzle de Salud

    Lo más leído

    1.
    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    2.
    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    3.
    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    4.
    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder
    Chile

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central
    Negocios

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos
    Cultura y entretención

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza