Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Son sinónimo de lo más selecto, influyente y emotivo que ha entregado la canción española desde mediados del siglo XX. Un radar de estilo y un espejo para artistas que siguieron su huella, como Julio Iglesias. Popularizaron un éxito eterno como Resistiré, el que se volvió himno durante los meses de pandemia del Covid-19 en que había que resistir y aguantar el encierro claustrofóbico.

Todo eso y más integra al Dúo Dinámico, uno de los conjuntos más prestigiosos y señeros del pop en nuestro idioma. Una pareja artística que ha perdido a uno de sus integrantes.

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937) ha fallecido este martes a los 88 años de edad, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida”, ha lamentado su compañero en el Dúo Dinámico.

Ramón Arcusa ha dado las gracias a su amigo “por tanto”. “Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”, ha expresado.

La historia

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Fueron compinches de inmediato.

Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos vocales de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

De esa forma, musicalizaron a la España de los años 60, dando además el salto al otro lado del Atlántico y conquistando a Latinoamérica.

El grupo es autor de éxitos tan populares como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Mari Carmen, Esos ojitos negros o Amor de verano.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024). Unos clásicos imprescindibles.