Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

Bob Weir, el guitarrista y cofundador de la banda de rock californiana Grateful Dead, murió este sábado a los 78 años, como se dio a conocer a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Bobby Weir. Transicionó en paz, rodeado de sus seres queridos, tras vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo”, reveló el texto que también fue compartido en las redes sociales del artista.

En el escrito, además, se detalló que Weir falleció debido a los problemas pulmonares subyacentes a la enfermedad que le fue diagnosticada en el verano boreal de 2025 y que había logrado superar.

“Diagnosticado en julio, comenzó el tratamiento solo unas semanas antes de regresar al escenario de su ciudad natal para una celebración de tres noches de 60 años de música en el Golden Gate Park”, añadió el comunicado, resaltando cómo el guitarrista estuvo activo hasta hace muy poco.

“Esas actuaciones, emotivas, conmovedoras y llenas de luz, no fueron despedidas, sino regalos. Otro acto de resiliencia. Un artista que eligió, incluso entonces, seguir adelante según su propio designio”, se lee en la publicación.

De igual modo, se reveló que su familia -su esposa Natascha y sus hijas Monet y Chloe-, solicitó privacidad durante este momento difícil y expresó su gratitud por las efusivas muestras de amor, apoyo y recuerdo.

“Que lo honremos no solo en el dolor, sino con la valentía con la que continuamos, con el corazón abierto, paso firme y la música que nos guía a casa”, finalizó el mensaje.

Weir, Garcia y Grateful Dead

Robert Hall Parber, como vino al mundo Weir en octubre de 1947, tenía solo 16 años de edad cuando conoció al mítico compositor y músico Jerry Garcia -este ya de 21 años- y decidieron formar una banda tras tocar durante toda una noche en la tienda de música Dana Morgan.

La misma agrupación que nació como McCree’s Uptown Jug Champions, para luego pasar a llamarse The Warlocks y finalmente Grateful Dead o “muertos agradecidos”. El nombre bajo el que se consolidó la extensa carrera de uno de los pilares de la contracultura de San Francisco y la música rock estadounidense.

La banda se disolvió oficialmente en 1995 tras la muerte de García, un año después de haber sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll gracias a su legado musical.

Una fusión ecléctica de rock psicodélico, folk rock, country rock y blues en la cual Weir no solo contribuyó con su destreza en la guitarra, sino también escribiendo o escribiendo canciones icónicas como Sugar Magnolia, Truckin, Cassidy y Throwing Stones.