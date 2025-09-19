Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

El compositor estadounidense Brett James, miembro del Nashville Songwriters Hall of Fame y ganador del Grammy por ‘Jesus, Take the Wheel, falleció este jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

De acuerdo con información entregada por la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave de pequeño motor —registrada a nombre del músico de 57 años— se precipitó en un campo en Franklin, Carolina del Norte, cerca de la escuela primaria Iotla Valley, alrededor de las 15.00 horas locales.

La oficina del sheriff del condado de Macon aseguró en redes sociales que tanto los estudiantes como el personal del establecimiento resultaron ilesos.

En tanto, la FAA confirmó que en la avioneta viajaban tres personas, de las cuales dos habrían fallecido. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició una investigación para esclarecer las causas del accidente.

James era considerado uno de los compositores más influyentes de Nashville. Entre sus obras más destacadas figura “Jesus, Take the Wheel”, interpretada por Carrie Underwood, con la que obtuvo en 2006 el Grammy a la Mejor Canción Country. A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Kenny Chesney, con quien escribió el éxito “Out Last Night”.

En 2020 fue incorporado al Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Además, era dueño de la editorial Cornman Music, miembro de la junta de la Country Music Association y fideicomisario nacional de The Recording Academy, según la Sinfónica de Nashville.

La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) lamentó su partida a través de redes sociales: “Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”.