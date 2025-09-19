SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

A lo largo de su carrera, el músico colaboró con artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Kenny Chesney.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El compositor estadounidense Brett James, miembro del Nashville Songwriters Hall of Fame y ganador del Grammy por ‘Jesus, Take the Wheel, falleció este jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

De acuerdo con información entregada por la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave de pequeño motor —registrada a nombre del músico de 57 años— se precipitó en un campo en Franklin, Carolina del Norte, cerca de la escuela primaria Iotla Valley, alrededor de las 15.00 horas locales.

La oficina del sheriff del condado de Macon aseguró en redes sociales que tanto los estudiantes como el personal del establecimiento resultaron ilesos.

En tanto, la FAA confirmó que en la avioneta viajaban tres personas, de las cuales dos habrían fallecido. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició una investigación para esclarecer las causas del accidente.

James era considerado uno de los compositores más influyentes de Nashville. Entre sus obras más destacadas figura “Jesus, Take the Wheel”, interpretada por Carrie Underwood, con la que obtuvo en 2006 el Grammy a la Mejor Canción Country. A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Kenny Chesney, con quien escribió el éxito “Out Last Night”.

En 2020 fue incorporado al Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Además, era dueño de la editorial Cornman Music, miembro de la junta de la Country Music Association y fideicomisario nacional de The Recording Academy, según la Sinfónica de Nashville.

La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) lamentó su partida a través de redes sociales: “Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”.

Más sobre:Brett JamesEE.UU.CompositorAvionetaAccidente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

3.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls
Negocios

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Elecmetal y china Longteng Special Steel preparan apertura de planta de bolas de molienda en Indonesia

En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy
Cultura y entretención

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping
Mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí  

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica