BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    El músico falleció a los 63 años, según confirmó su propio hermano. Con su estilo muy personal y sus bajos de coloración psicodélica, destacó como uno de los buenos músicos británicos de las últimas décadas, integrando dos bandas clave.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mani

    El mundo del rock lamenta una nueva pérdida. Gary “Mani” Mounfield ha fallecido a los 63 años. El músico, destacado bajista, integró las filas de dos relevantes bandas de fines de los ochenta, The Stone Roses y Primal Scream.

    El deceso fue confirmado por su propio hermano, Greg, en una publicación en las redes sociales. “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mountfield. Descansa en paz, RKID”. No especificó la causa del deceso.

    Mounfield, nacido en 1962 en Crumpsall, había anunciado la semana pasada los detalles de una gira de charlas que lo llevaría por todo el Reino Unido en 2026. Por tanto, fue una muerte sorpresiva.

    Desde sus primeros años en Manchester se vinculó a la bullente escena local. Tras pasar por varios proyectos, se unió a los emergentes Stone Roses. Su inolvidable disco debut homónimo de 1989, producido por John Leckie, se volvió un neo clásico del rock británico. Allí, descolló en la sección de ritmo (con su bajo Rickenbacker pintado en estilo psicodélico) junto al baterista Alan “Reni” Wren.

    “Ese primer LP de The Stone Roses se ha convertido ahora en Dark Side of the Moon, es un álbum de iniciación, todo el mundo lo tiene”, comentó años más tarde al podcast Rockonteurs.

    Con los Roses participó en toda su discografía, dejando imaginativas líneas de bajo, en temas como Fools Gold, I am the resurrection, Don’t stop, Waterfall, y muchos otros.

    Tras el conflictivo fin de los Roses, en 1996, Mani se incorporó a las filas de Primal Scream, en un momento de reimpulso de la actividad del grupo. Permaneció en la banda hasta la reunión de The Stone Roses entre 2011 y 2017.

    Años después, en la revista Uncut comparó la experiencia de ambas bandas. "Primals es más democrático, mientras que con The Stone Roses estábamos más pendientes de si Ian y John [Squire] estaban contentos. Porque ellos componían las canciones y se les consideraba una especie de Lennon-McCartney, Jagger-Richards. Ahora tengo mucha más libertad. Primal Scream es tan bueno detectando tonterías como lo fue The Stone Roses”.

    En los últimos años fue miembro del supergrupo de bajistas Freebass junto a Andy Rourke de The Smiths y Peter Hook de New Order, con el cantante Gary Briggs de Haven.

    Tras su deceso, llegaron las muestras de pesar. Su excompañero, Ian Brown, escribió en las redes sociales: : “Descansa en paz, Mani”. Por su lado, en plena gira con Oasis, su cantante, Liam Gallagher, un reconocido admirador de los Stone Roses, escribió en la plataforma X: “Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”.

    Lee también:

    Más sobre:Gary ‘Mani’ MounfieldManiThe Stone RosesPrimal ScreamOasisMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine
    Chile

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile
    Negocios

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases
    El Deportivo

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Entradas a mil pesos y bajas importantes: Limache y Unión Española juegan una final por evitar el descenso

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores