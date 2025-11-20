Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

El mundo del rock lamenta una nueva pérdida. Gary “Mani” Mounfield ha fallecido a los 63 años. El músico, destacado bajista, integró las filas de dos relevantes bandas de fines de los ochenta, The Stone Roses y Primal Scream.

El deceso fue confirmado por su propio hermano, Greg, en una publicación en las redes sociales. “Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mountfield. Descansa en paz, RKID”. No especificó la causa del deceso.

Mounfield, nacido en 1962 en Crumpsall, había anunciado la semana pasada los detalles de una gira de charlas que lo llevaría por todo el Reino Unido en 2026. Por tanto, fue una muerte sorpresiva.

Desde sus primeros años en Manchester se vinculó a la bullente escena local. Tras pasar por varios proyectos, se unió a los emergentes Stone Roses. Su inolvidable disco debut homónimo de 1989, producido por John Leckie, se volvió un neo clásico del rock británico. Allí, descolló en la sección de ritmo (con su bajo Rickenbacker pintado en estilo psicodélico) junto al baterista Alan “Reni” Wren.

“Ese primer LP de The Stone Roses se ha convertido ahora en Dark Side of the Moon, es un álbum de iniciación, todo el mundo lo tiene”, comentó años más tarde al podcast Rockonteurs.

Con los Roses participó en toda su discografía, dejando imaginativas líneas de bajo, en temas como Fools Gold, I am the resurrection, Don’t stop, Waterfall, y muchos otros.

Tras el conflictivo fin de los Roses, en 1996, Mani se incorporó a las filas de Primal Scream, en un momento de reimpulso de la actividad del grupo. Permaneció en la banda hasta la reunión de The Stone Roses entre 2011 y 2017.

Años después, en la revista Uncut comparó la experiencia de ambas bandas. "Primals es más democrático, mientras que con The Stone Roses estábamos más pendientes de si Ian y John [Squire] estaban contentos. Porque ellos componían las canciones y se les consideraba una especie de Lennon-McCartney, Jagger-Richards. Ahora tengo mucha más libertad. Primal Scream es tan bueno detectando tonterías como lo fue The Stone Roses”.

En los últimos años fue miembro del supergrupo de bajistas Freebass junto a Andy Rourke de The Smiths y Peter Hook de New Order, con el cantante Gary Briggs de Haven.

Tras su deceso, llegaron las muestras de pesar. Su excompañero, Ian Brown, escribió en las redes sociales: : “Descansa en paz, Mani”. Por su lado, en plena gira con Oasis, su cantante, Liam Gallagher, un reconocido admirador de los Stone Roses, escribió en la plataforma X: “Estoy totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”.