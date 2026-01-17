Muere Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco y de la animadora de Chilevisión Diana Bolocco, a los 90 años. La información fue dada a conocer por esta última a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Diana Bolocco publicó una fotografía junto a un breve y emotivo mensaje: “Vuela alto mamita adorada”, palabras que rápidamente generaron numerosas muestras de cariño y condolencias desde el mundo del espectáculo y la televisión.

Entre los mensajes que se hicieron públicos, la actriz Leonor Varela escribió: “Amiga querida, lo siento mucho, un abrazo con mucho amor para todos ustedes en estos momentos tristes”. A su vez, la conductora de Canal 13 Priscilla Vargas expresó: “Abrazo para ti y toda tu familia Diana. Que Dios los acompañe”, mientras que el cantante Luis Jara comentó: “Mis condolencias de corazón a toda la familia”. El chef Sergi Arola, en tanto, señaló: “Abrazo infinito mi querida Diana, nuestras más sinceras condolencias, D.E.P.”.

Según se ha conocido, Rose Marie Fonck padecía cáncer desde hace varios años y su estado de salud se había agravado en los últimos días. A raíz de esta situación, Diana Bolocco se ausentó recientemente del programa que conduce, mientras que Cecilia Bolocco fue vista acompañada de su esposo, Pepo Daire, en el servicio de urgencias de una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana.

En diciembre pasado, la propia Diana Bolocco se había referido públicamente al delicado estado de salud de su madre. “Está pasando por un periodo complejo… Ha sido duro, ha sido súper difícil; mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y es grande, cumplió 90 años, está delicada de salud”, señaló en esa oportunidad.