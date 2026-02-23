Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

Pet Shop Boys dejó una importante huella en la historia del synth-pop: el género, en plenos años 80, podía pasar de las temáticas futuristas, robóticas y bailables a la crónica, teatralidad, melancolía y reflexión. Neil Tennant y Chris Lowe se presentarán este lunes 23 de febrero a demostrar esa parte de su legado en la Quinta Vergara, en el marco de la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

El inicio del dúo se remonta al año 1981, cuando Neil y Chris se conocieron en una tienda. Esta reunión incidental derivó en la composición de su mayor éxito (West End Girls) y forjó la base de su trayectoria, pero gran parte de los sucesos que vendrían después tienen su origen en el trabajo que tenía Tennant durante esos años: editor asistente de la revista de pop juvenil Smash Hits.

En Culto repasamos los orígenes de Pet Shop Boys, específicamente desde los inicios profesionales de Neil Tennant, que influyeron en gran medida las letras de las canciones del grupo y sus primeras firmas con sellos discográficos.

Orígenes de Neil Tennant

Neil Francis Tennant nació el 10 de julio de 1954 en el seno de una familia británica católica. Estudió en el St Cuthbert’s Grammar School, colegio católico también, donde conoció a los amigos con quienes formaría Dust, su primer grupo musical, cuando Neil tenía 16 años. Su fanatismo musical surgió desde pequeño y su relación (incómoda) con su escuela se reflejó en las canciones de Pet Shop Boys This must be the place I waited years to leave, Behaviour e It’s a sin.

Años más tarde, Tennant estudió Historia en el North London Polytechnic de Londres. Se graduó en 1975, pero no ejerció su profesión. Sus primeros pasos laborales los dio como editor de producción en la filial británica de Marvel Comics, donde su trabajo consistía en adaptar los diálogos para que fueran mejor entendidos por el público inglés e indicar qué personajes debían ser redibujados por usar poca ropa y ser “indecentes”.

Extraída de La Casa de El

En 1977, dejó este trabajo para ir a la editorial Macdonald Educational (que luego pasaría a llamarse ITV Books), donde editaba libros ilustrados sobre cocina y hogar.

Nace Pet Shop Boys

En 1981, Tennant conoció a Chris Lowe, un joven estudiante de Arquitectura, en una tienda de artículos electrónicos. Tras un encuentro casual, se dieron cuenta de que ambos tenían un interés común en la música dance. Esto los llevó a empezar a componer juntos.

Al principio, el dúo musical se llamó a sí mismo West End (por la importancia de esta zona londinense en sus vidas), pero luego decidieron llamarse Pet Shop Boys, nombre inspirado en unos amigos suyos que trabajaban en una tienda de mascotas. A principios de los años 80 empezaron a componer, pero no produjeron sus canciones hasta años después.

Extraída de Rock & Pop

Smash Hits

En 1982, Tennant tuvo un encargo de coordinar la publicación de un libro ilustrado sobre la banda de ska y pop Madness. Para asegurarse de que el diseño visual del libro fuera adecuado para su público, el joven británico visitó las oficinas de una revista de pop juvenil popular durante esos años: Smash Hits. Supuestamente, el objetivo de Tennant para esa reunión era que el diseñador del medio trabajara como freelance armando el arte del libro.

Durante esa visita, Tennant terminó hablando con David Hepworth, quien ejercía como editor jefe de Smash Hits. Hepworth vio potencial en Tennant, justificado en su experiencia editorial previa, por lo que le ofreció el puesto vacante de editor de noticias en la revista. El joven británico aceptó la oferta y entró de lleno al mundo del periodismo musical.

Extraída de Louder

Tennant rápidamente escaló puestos y se convirtió en editor asistente de Smash Hits, además de consolidarse como una de las plumas más recurrentes del medio. Durante su trayectoria periodística entrevistó a artistas prometedores que luego se volverían históricos.

Extraída de Strawberry Switchblade

Una de sus entrevistas más destacadas fue con una joven y desconocida Madonna. Tennant viajó a Nueva York en 1983 para ayudar a lanzar la versión estadounidense de la revista, llamada Star Hits. Allí se sentó en un café con la joven artista, que empezaba a sonar en clubes de la ciudad, para entrevistarla. El cantante británico relató que la futura Reina del Pop se le acercó, llena de confianza, y le dijo: “quiero ser una estrella”. El resto es historia.

El músico de Pet Shop Boys también entrevistó a los miembros de Depeche Mode, la banda inglesa de música electrónica que tenía pocos años desde su creación en ese entonces. En el diálogo, los miembros del grupo confesaron que, durante un viaje a Berlín, se habían emborrachado en medio de una entrevista local y dejaron que un chico les tomara fotos sin ropa. A la mañana siguiente, al darse cuenta del error, la banda tuvo que rastrear al fotógrafo y comprarle los negativos para asegurarse de que esas fotos jamás se imprimieran.

Durante su último año en el medio, Tennant también colaboró con el cantante británico George Michael para el Smash Hits Yearbook de 1985, específicamente para un artículo titulado “Cómo escribir un éxito en 4 fáciles lecciones”. En ese diálogo, George Michael le confesó abiertamente que había dejado de intentar escribir letras “profundas” para enfocarse en hacer coros bailables.

Extraídas de ABC Color, Depeche Mode (sitio web) y National Portrait Gallery

Bobby Orlando y el primer hit

En agosto de 1983, sucedió un evento que marcó la carrera de Pet Shop Boys. Tennant fue mandado por Smash Hits a Nueva York para entrevistar a The Police. Estando allá, el cantante británico conoció a Bobby Orlando (conocido como Bobby O’), productor de música dance muy reconocido en esos años que Tennant y Chris Lowe admiraban.

El periodista y Bobby Orlando comieron una hamburguesa y un pastel de zanahoria en un restaurante llamado The Apple Jack on August 19th, donde Tennant le habló al productor sobre Pet Shop Boys y las composiciones que habían hecho. Orlando, elogiado por Tennant, le sugirió grabar esas canciones bajo su producción. De esta colaboración nació la primera versión de West End Girls, la canción más famosa del grupo.

Extraída de Discogs

El hit tuvo un éxito parcial durante esos años, trascendiendo sobre todo en Francia, Bélgica y la costa oeste norteamericana, sin embargo, motivó a Tennant y a Lowe a dedicar más tiempo a Pet Shop Boys. En 1985 firmaron un contrato con Parlophone Records, tras dejar de colaborar con Bobby O’, y empezaron a formalizar sus pasos en la industria.

Fin del ciclo periodístico

El 5 de abril de 1985, Neil Tennant dejó su trabajo de editor asistente en Smash Hits para dedicarse de lleno a Pet Shop Boys. Por su lado, Chris Lowe no terminó la carrera de Arquitectura.

En el número de Smash Hits inmediatamente posterior a la renuncia, se escribió un “obituario” para Tennant, que despidió al periodista musical con tristeza y predijo que “en cuestión de semanas, los Pet Shop Boys se irán al traste y él (Neil) volverá arrastrándose de rodillas, ja, ja, ja”. Sobra decir que esta predicción no se cumplió.

Tanto así que hoy son las estrellas principales de Viña 2026: llegaron el último viernes al país, han ensayado y han dado también un par de entrevistas, aunque no ofrecieron la habitual conferencia de prensa previa al espectáculo.