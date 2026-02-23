SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    El cantante de la banda que se presenta este lunes 23 en Viña 2026 tuvo los más singulares trabajos antes de saltar a la fama con Pet Shop Boys. El grupo llegó el viernes a Chile, ha ensayado y ha otorgado algunas entrevistas.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraídas de BBC y Radio Concierto

    Pet Shop Boys dejó una importante huella en la historia del synth-pop: el género, en plenos años 80, podía pasar de las temáticas futuristas, robóticas y bailables a la crónica, teatralidad, melancolía y reflexión. Neil Tennant y Chris Lowe se presentarán este lunes 23 de febrero a demostrar esa parte de su legado en la Quinta Vergara, en el marco de la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

    El inicio del dúo se remonta al año 1981, cuando Neil y Chris se conocieron en una tienda. Esta reunión incidental derivó en la composición de su mayor éxito (West End Girls) y forjó la base de su trayectoria, pero gran parte de los sucesos que vendrían después tienen su origen en el trabajo que tenía Tennant durante esos años: editor asistente de la revista de pop juvenil Smash Hits.

    En Culto repasamos los orígenes de Pet Shop Boys, específicamente desde los inicios profesionales de Neil Tennant, que influyeron en gran medida las letras de las canciones del grupo y sus primeras firmas con sellos discográficos.

    Orígenes de Neil Tennant

    Neil Francis Tennant nació el 10 de julio de 1954 en el seno de una familia británica católica. Estudió en el St Cuthbert’s Grammar School, colegio católico también, donde conoció a los amigos con quienes formaría Dust, su primer grupo musical, cuando Neil tenía 16 años. Su fanatismo musical surgió desde pequeño y su relación (incómoda) con su escuela se reflejó en las canciones de Pet Shop Boys This must be the place I waited years to leave, Behaviour e It’s a sin.

    Años más tarde, Tennant estudió Historia en el North London Polytechnic de Londres. Se graduó en 1975, pero no ejerció su profesión. Sus primeros pasos laborales los dio como editor de producción en la filial británica de Marvel Comics, donde su trabajo consistía en adaptar los diálogos para que fueran mejor entendidos por el público inglés e indicar qué personajes debían ser redibujados por usar poca ropa y ser “indecentes”.

    Extraída de La Casa de El

    En 1977, dejó este trabajo para ir a la editorial Macdonald Educational (que luego pasaría a llamarse ITV Books), donde editaba libros ilustrados sobre cocina y hogar.

    Nace Pet Shop Boys

    En 1981, Tennant conoció a Chris Lowe, un joven estudiante de Arquitectura, en una tienda de artículos electrónicos. Tras un encuentro casual, se dieron cuenta de que ambos tenían un interés común en la música dance. Esto los llevó a empezar a componer juntos.

    Al principio, el dúo musical se llamó a sí mismo West End (por la importancia de esta zona londinense en sus vidas), pero luego decidieron llamarse Pet Shop Boys, nombre inspirado en unos amigos suyos que trabajaban en una tienda de mascotas. A principios de los años 80 empezaron a componer, pero no produjeron sus canciones hasta años después.

    Extraída de Rock & Pop

    Smash Hits

    En 1982, Tennant tuvo un encargo de coordinar la publicación de un libro ilustrado sobre la banda de ska y pop Madness. Para asegurarse de que el diseño visual del libro fuera adecuado para su público, el joven británico visitó las oficinas de una revista de pop juvenil popular durante esos años: Smash Hits. Supuestamente, el objetivo de Tennant para esa reunión era que el diseñador del medio trabajara como freelance armando el arte del libro.

    Durante esa visita, Tennant terminó hablando con David Hepworth, quien ejercía como editor jefe de Smash Hits. Hepworth vio potencial en Tennant, justificado en su experiencia editorial previa, por lo que le ofreció el puesto vacante de editor de noticias en la revista. El joven británico aceptó la oferta y entró de lleno al mundo del periodismo musical.

    Extraída de Louder

    Tennant rápidamente escaló puestos y se convirtió en editor asistente de Smash Hits, además de consolidarse como una de las plumas más recurrentes del medio. Durante su trayectoria periodística entrevistó a artistas prometedores que luego se volverían históricos.

    Extraída de Strawberry Switchblade

    Una de sus entrevistas más destacadas fue con una joven y desconocida Madonna. Tennant viajó a Nueva York en 1983 para ayudar a lanzar la versión estadounidense de la revista, llamada Star Hits. Allí se sentó en un café con la joven artista, que empezaba a sonar en clubes de la ciudad, para entrevistarla. El cantante británico relató que la futura Reina del Pop se le acercó, llena de confianza, y le dijo: “quiero ser una estrella”. El resto es historia.

    El músico de Pet Shop Boys también entrevistó a los miembros de Depeche Mode, la banda inglesa de música electrónica que tenía pocos años desde su creación en ese entonces. En el diálogo, los miembros del grupo confesaron que, durante un viaje a Berlín, se habían emborrachado en medio de una entrevista local y dejaron que un chico les tomara fotos sin ropa. A la mañana siguiente, al darse cuenta del error, la banda tuvo que rastrear al fotógrafo y comprarle los negativos para asegurarse de que esas fotos jamás se imprimieran.

    Durante su último año en el medio, Tennant también colaboró con el cantante británico George Michael para el Smash Hits Yearbook de 1985, específicamente para un artículo titulado “Cómo escribir un éxito en 4 fáciles lecciones”. En ese diálogo, George Michael le confesó abiertamente que había dejado de intentar escribir letras “profundas” para enfocarse en hacer coros bailables.

    Extraídas de ABC Color, Depeche Mode (sitio web) y National Portrait Gallery

    Bobby Orlando y el primer hit

    En agosto de 1983, sucedió un evento que marcó la carrera de Pet Shop Boys. Tennant fue mandado por Smash Hits a Nueva York para entrevistar a The Police. Estando allá, el cantante británico conoció a Bobby Orlando (conocido como Bobby O’), productor de música dance muy reconocido en esos años que Tennant y Chris Lowe admiraban.

    El periodista y Bobby Orlando comieron una hamburguesa y un pastel de zanahoria en un restaurante llamado The Apple Jack on August 19th, donde Tennant le habló al productor sobre Pet Shop Boys y las composiciones que habían hecho. Orlando, elogiado por Tennant, le sugirió grabar esas canciones bajo su producción. De esta colaboración nació la primera versión de West End Girls, la canción más famosa del grupo.

    Extraída de Discogs

    El hit tuvo un éxito parcial durante esos años, trascendiendo sobre todo en Francia, Bélgica y la costa oeste norteamericana, sin embargo, motivó a Tennant y a Lowe a dedicar más tiempo a Pet Shop Boys. En 1985 firmaron un contrato con Parlophone Records, tras dejar de colaborar con Bobby O’, y empezaron a formalizar sus pasos en la industria.

    Fin del ciclo periodístico

    El 5 de abril de 1985, Neil Tennant dejó su trabajo de editor asistente en Smash Hits para dedicarse de lleno a Pet Shop Boys. Por su lado, Chris Lowe no terminó la carrera de Arquitectura.

    En el número de Smash Hits inmediatamente posterior a la renuncia, se escribió un “obituario” para Tennant, que despidió al periodista musical con tristeza y predijo que “en cuestión de semanas, los Pet Shop Boys se irán al traste y él (Neil) volverá arrastrándose de rodillas, ja, ja, ja”. Sobra decir que esta predicción no se cumplió.

    Tanto así que hoy son las estrellas principales de Viña 2026: llegaron el último viernes al país, han ensayado y han dado también un par de entrevistas, aunque no ofrecieron la habitual conferencia de prensa previa al espectáculo.

    Extraída de La Tercera

    Lee también:

    Más sobre:Pet Shop BoysNeil TennantChris LowePopSynth-popDanceMúsicaFestival de ViñaCanciónPeriodismo musicalPrensaMadonnaGeorge MichaelDepeche ModeMarvelThe PoliceMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Así fue la primera noche del Festival de Viña 2026

    Así fue la primera noche del Festival de Viña 2026

    2.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    3.
    ¿Por qué no lució el show de Kramer en Viña 2026? Las razones de un triunfo tibio

    ¿Por qué no lució el show de Kramer en Viña 2026? Las razones de un triunfo tibio

    4.
    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    Sin brillar, Kramer triunfa en Viña 2026 y se toma revancha con show donde se ríe de Bad Bunny, Boric y Kast

    5.
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”
    Chile

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo izquierda y derecha se pelearán el voto decisivo de Matías Walker en el Senado

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista
    Negocios

    Casi el 10% de la inversión minera en Chile son proyectos desde cero y la mayoría tiene su aprobación ambiental lista

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio
    Tendencias

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Qué son los jóvenes “nini” y por qué les cuesta tanto encontrar trabajo, según un estudio

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna
    Cultura y entretención

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México
    Mundo

    Presidenta de México pide “calma” ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

    Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio