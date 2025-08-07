NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

NTV, el canal infantil cultural de TVN, cumple cuatro años de existencia este viernes 8 de agosto. Una fecha que la señal pretende festejar con una programación especial y con nuevos estrenos que se empezarán a emitir durante el transcurso de agosto.

Mañana la estación transmitirá una edición especial de Efecto N. A partir de las 17:00 horas Julio Robert y Margarita “Laruchan” Huenuil conversarán con los conductores de NTV para revelar las nuevas apuestas.

En tanto, en el estudio estará la música de Sinergia Kids junto a Tía Pucherito, Alanys Lagos y Los Chenitas. Y en terreno la experiencia NTV dirá presente en colegios, jardines infantiles y las distintas calles de la ciudad.

“Llegamos al cuarto año de vida con todo el optimismo y la energía para seguir creciendo, a la vez que buscamos innovar con nuestros contenidos. Siempre ofreciendo un espacio seguro para las audiencias y donde mostramos que es posible aportar al bienestar y desarrollo de las personas, con un foco especial en niños y niñas. Esto es muy necesario dado las dificultades en que están creciendo en nuestro país y que cuesta tanto que se hagan visibles”, indicó Mariana Hidalgo, directora de Programación de NTV.

El martes 12 de agosto, a las 22.00 horas, debutará Ciencia Pop, programa conducido por el divulgador científico Gabriel León y que abordará temas como la música, la comida, la inteligencia artificial, el envejecimiento, la memoria, los venenos y la realidad, entre otros.

Ese mismo día, a las 22.30 horas, llegará Chile Circular. La presentadora Jennifer Boldt viaja por distintas regiones de Chile para visibilizar los conflictos medioambientales locales, destacando las soluciones sostenibles que surgen desde la ciencia, la tecnología y la comunidad.

El miércoles 13 de agosto, a las 22:00 horas, se estrenará Tesoros Naturales, serie enfocada en especies nativas chilenas que hoy están amenazadas. Bajo la conducción de Carola Bezamat y Octavio Silva, mezcla ciencia, saberes ancestrales y belleza natural para difundir el rol fundamental de estas plantas en los ecosistemas y en nuestra identidad.

El 28 de agosto, a las 22:00 horas, comenzará su emisión Tesoros Bajo el Agua, miniserie histórica de tres episodios que rescata el patrimonio sumergido de América Latina, desde el lago Titicaca hasta la Patagonia chilena.

El 11 de agosto, a las 21.00 horas, será el turno de Samuel, serie animada francesa dedicada a la infancia media que narra los dolores de crecimiento de un niño de 11 años. Tras conseguir éxito en Francia, Alemania y España, debuta en Chile a través de NTV.

Para los más pequeños, este mes también llegarán Canta Flinko, Cantando Aprendo a Leer (lunes y miércoles desde el 11 de agosto a las 12:30 horas); la tercera temporada de La Isla Grande de Flo (23 de agosto a las 20:00 horas), y nuevas episodios de Canciones NTV desde el 16 de agosto a las 10:00 horas.

Desde que comenzó la nueva medición de audiencias, en abril de 2025, a la fecha, NTV ha sido visto por 5.708.900 personas. Es el canal cultural más visto del país, por sobre señales como Discovery Channel, 13C, History, National Geographic, Animal Planet, H2, Film & Arts y ARTV entre otros.