SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Nacido el 8 de agosto de 2021, el canal infantil cultural tendrá un puñado de estrenos durante este mes. Mañana emitirá una edición especial de Efecto N, con música y adelantos de los nuevos programas.

Por 
Equipo de Culto
NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

NTV, el canal infantil cultural de TVN, cumple cuatro años de existencia este viernes 8 de agosto. Una fecha que la señal pretende festejar con una programación especial y con nuevos estrenos que se empezarán a emitir durante el transcurso de agosto.

Mañana la estación transmitirá una edición especial de Efecto N. A partir de las 17:00 horas Julio Robert y Margarita “Laruchan” Huenuil conversarán con los conductores de NTV para revelar las nuevas apuestas.

En tanto, en el estudio estará la música de Sinergia Kids junto a Tía Pucherito, Alanys Lagos y Los Chenitas. Y en terreno la experiencia NTV dirá presente en colegios, jardines infantiles y las distintas calles de la ciudad.

“Llegamos al cuarto año de vida con todo el optimismo y la energía para seguir creciendo, a la vez que buscamos innovar con nuestros contenidos. Siempre ofreciendo un espacio seguro para las audiencias y donde mostramos que es posible aportar al bienestar y desarrollo de las personas, con un foco especial en niños y niñas. Esto es muy necesario dado las dificultades en que están creciendo en nuestro país y que cuesta tanto que se hagan visibles”, indicó Mariana Hidalgo, directora de Programación de NTV.

El martes 12 de agosto, a las 22.00 horas, debutará Ciencia Pop, programa conducido por el divulgador científico Gabriel León y que abordará temas como la música, la comida, la inteligencia artificial, el envejecimiento, la memoria, los venenos y la realidad, entre otros.

Ese mismo día, a las 22.30 horas, llegará Chile Circular. La presentadora Jennifer Boldt viaja por distintas regiones de Chile para visibilizar los conflictos medioambientales locales, destacando las soluciones sostenibles que surgen desde la ciencia, la tecnología y la comunidad.

El miércoles 13 de agosto, a las 22:00 horas, se estrenará Tesoros Naturales, serie enfocada en especies nativas chilenas que hoy están amenazadas. Bajo la conducción de Carola Bezamat y Octavio Silva, mezcla ciencia, saberes ancestrales y belleza natural para difundir el rol fundamental de estas plantas en los ecosistemas y en nuestra identidad.

El 28 de agosto, a las 22:00 horas, comenzará su emisión Tesoros Bajo el Agua, miniserie histórica de tres episodios que rescata el patrimonio sumergido de América Latina, desde el lago Titicaca hasta la Patagonia chilena.

El 11 de agosto, a las 21.00 horas, será el turno de Samuel, serie animada francesa dedicada a la infancia media que narra los dolores de crecimiento de un niño de 11 años. Tras conseguir éxito en Francia, Alemania y España, debuta en Chile a través de NTV.

Para los más pequeños, este mes también llegarán Canta Flinko, Cantando Aprendo a Leer (lunes y miércoles desde el 11 de agosto a las 12:30 horas); la tercera temporada de La Isla Grande de Flo (23 de agosto a las 20:00 horas), y nuevas episodios de Canciones NTV desde el 16 de agosto a las 10:00 horas.

Desde que comenzó la nueva medición de audiencias, en abril de 2025, a la fecha, NTV ha sido visto por 5.708.900 personas. Es el canal cultural más visto del país, por sobre señales como Discovery Channel, 13C, History, National Geographic, Animal Planet, H2, Film & Arts y ARTV entre otros.

Más sobre:SeriesNTVTVNEfecto NMariana HidalgoSeries de CultoQue Ver

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial
Chile

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo
Negocios

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida