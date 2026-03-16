Oscar 2026 entregan premio a Mejor Casting por primera vez en su historia: se lo llevó Una Batalla Tras Otra

La lista de estatuillas de la edición número 98 de los Oscar tiene una particularidad, ya que se sumó en 2026 un nuevo premio: el reconocimiento a Mejor casting, enfocado en reconocer el proceso del director de casting en la elección del reparto.

Entre los primeros nominados en la historia de esta categoría estaban Nina Hold (Hamnet), Jennifer Venditti (Marty Supremo), Gabriel Domingues (El agente secreto), Francine Maisler (Pecadores) y Cassandra Kulukundis (Una batalla tras otra).

El premio fue presentado por Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Delroy Lindo y Wagner Moura, actores de los filmes que postulaban a la estatuilla. Cada intérprete le dedicó palabras de agradecimiento al profesional a cargo de ese departamento.

La ganadora fue la encargada del elenco de Una batalla tras otra, lo que significó el primer galardón de la noche para una cinta que promete ser una de las favoritas del evento. En su discurso, Kulukundis le agradeció a Paul Thomas Anderson (director del filme) y bromeó diciendo que “ganó un Oscar antes que él”.

Es importante aclarar que este galardón no premia al elenco de una película en sí, sino que el trabajo detrás de selecciónar a esos intérpretes.