Paulina García, Raúl Zurita, Inti Illimani y Karol Blum: el despliegue del mundo cultural para las primarias

Acotado ha sido el despliegue del mundo de la cultura en el marco de las elecciones primarias del oficialismo rumbo a las Presidenciales de fin de año. Uno de los rostros más reconocibles es la actriz Paulina García, quien acompañó a la candidata Carolina Tohá (Socialismo Democrático) en el primer debate entre los postulantes organizado por La Tercera y radio Duna, el pasado 5 de junio. También la ha seguido en otras apariciones públicas.

“Yo estoy por Carolina Tohá. Estoy clarísima al respecto. Por eso fui al debate también. Quería verla argumentar y actuar”, dijo García en charla con Culto.

Otra actriz también ha salido al ruedo, pero para apoyar la candidatura de Jaime Mulet (FRVS). Es el caso de Soledad Pérez, quien tuvo una aparición en la franja del también parlamentario haciendo un “reporte del tiempo”, donde lanzaba dardos a las candidaturas de José Antonio Kast, Carolina Tohá, Johannes Kaiser, Franco Parisi e incluso al Frente Amplio (por el caso Democracia Viva).

Hay que apuntar que Pérez tiene cercanía con la política, pues fue concejal por San Bernardo entre 2012 y 2021, apoyada por el PPD y actualmente ocupa ese mismo cargo pero en Macul, como independiente.

Pero lejos, la candidatura de Jeannette Jara (PC) es la que ha concentrado mayor apoyo del mundo de la cultura. En su franja, han aparecido la actriz y parlamentaria por Acción Humanista, Ana María Gazmuri, y por el lado musical, la folklorista Fabiola González, "La Chinganera", y el conjunto Inti-Illimani de la mano de uno de sus líderes, Marcelo Coulon. De fondo, suena una de sus canciones más recordadas, Lo que más quiero.

Quizás el rostro más renombrado que ha aparecido en la franja de Jara es el poeta Raúl Zurita. El Premio Nacional de Literatura 2000 es un reconocido militante del Partido Comunista, y por ello, apareció en un espacio de la franja de Jara.

En su alocución, el autor de Canto a su amor desaparecido, de 75 años, indicó: “He creído siempre que la poesía es un acto político, un acto de rebeldía y hoy la rebeldía poética es política”.

“La cultura y la poesía son lo esencial de todos, es el alma de un país humano y ese país necesita una presidenta que escuche, que comprenda, que transforme”.

Y cerró su intervención diciendo: “En nombre de las culturas, de la poesía, quiero expresarle mi apoyo a Jeannette Jara, porque ella representa un Chile que no renuncia a soñar, a su esperanza, un Chile donde la educación, las culturas, la dignidad no sean privilegios, sino derechos. Con humildad y convicción digo, la poesía y las culturas apoyamos a Jeannette Jara”.

En tanto, la franja del candidato Gonzalo Winter (FA) no se ha quedado atrás. En uno de los capítulos se emitió un sketch protagonizado por la actriz Karol Blum y el comediante Lucas Espinoza, donde la primera hace de una embarazada que rompe bolsa mientras saluda al postulante.

El video es en parte un momento para hacer referencia a la candidatura de Chile Vamos. “Yo quería ponerle Evelyn”, dice en un momento, y señala que si es hija le pondrá “Gonzala”. Winter dice: “No será necesario ponerle Evelyn”.

@gonzalowinter Cosas que pueden pasar en cualquier momento 👶🏻🤰🏻 Que gran momento con Lucas Espinoza y Karol Blum ♬ sonido original - Gonzalo Winter

Ante las críticas de que el sketch no se entendía, en una conversación con el programa online Turno en Vivo, Winter señaló que se inscribe en el plano cómico, sin mayor pretensión. “No pretende ser entendible, a mí me dijeron que esto es humor absurdo, no tiene sentido”.

Un último dato: en la franja de Gonzalo Winter trabajó la productora Equeco, que estuvo detrás de la aplaudida película Denominacion de origen, actualmente en cartelera.