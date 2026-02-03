SUSCRÍBETE POR $1100
    Perreolandia 2026: todo lo que debes saber del festival de reggaetón

    El evento de este 7 de febrero en el Club Hípico de Santiago, tendrá invitados de la talla de Jowell y Randy, Lennox, Wisin, entre otros.

    Equipo de Culto

    El festival Perreolandia 2026 se vivirá este sábado 7 de febrero de 2026 en el Club Hípico de Santiago, en una jornada histórica que reunirá a las grandes leyendas de la era dorada del género.

    En esta edición, el público podrá disfrutar de un line up legendario, encabezado por Wisin, Jowell & Randy, Lennox, Baby Rasta & Gringo, Ñejo, Trebol Clan, Yaga & Mackie y Don Chezina, junto a reconocidos DJs como DJ Tapsín, DJ Janyi, DJ Lito y DJ Rusell, quienes serán los encargados de mantener viva la energía del perreo clásico durante toda la jornada.

    “Estamos alistando todo para que Perreolandia sea el festival más importante del verano. Será una jornada con muchas sorpresas y activaciones que van a provocar una experiencia única para todos los que asistan. Será un evento inolvidable donde podrán disfrutar de lo mejor del reggaetón old school” indicó la producción de Perreolandia.

    Apertura de puertas y boletería

    Este es un evento únicamente para mayores de edad, por lo que para entrar se necesitará la cédula de identidad vigente. La apertura de puertas es a las 14:00 hrs, con un ingreso general hasta las 20:00 hrs. Tras ese horario ya no se puede entrar al lugar. Además, una vez que se salga del recinto, ya no se podrá acceder con el mismo ticket.

    Elementos prohibidos

    No se permitirá el ingreso de elementos como bolsos que superen los 20 litros, sillas, pisos, coolers, carpas, cualquier tipo de pirotecnia, vestimentas o accesorios de equipos de fútbol, objetos contundentes, aerosoles, alimentos o bebestibles, drones, selfie sticks, cámaras profesionales, etc.

    Entradas

    Las entradas para asistir a Perreolandia, se pueden adquirir vía Passline.

