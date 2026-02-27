SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Piare con P recuerda su trabajo con Cathy Barriga y genera pifias en la Quinta Vergara

    La comediante habló en su rutina sobre la vez que trabajó vestida de payaso para la Municipalidad de Maipú. Un episodio que la relacionó mediáticamente con la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. "Me dicen: 'Buena, Payasa con P'", remató la humorista.

    Por 
    Daniel Cañete
    26 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    La comediante Piare con P hizo una broma en la que mencionó a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En ella, hablaba de una situación en la que trabajó para la Municipalidad de la comuna. El “Monstruo” de la Quinta Vergara se hizo presente con pifias cuando nombraron a la imputada por la justicia.

    26 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    En la rutina, Piare con P habla de las complicaciones económicas que se viven en la comedia. Por ello, cuenta que tomó un trabajo en la Municipalidad de Maipú con la exautoridad Cathy Barriga. “Yo estaba super pobre y le dije ‘no’”, remató.

    Aunque, después continuó con la anécdota y reconoció que trabajó vestida de payaso. Según el relato, su participación fue captada en cámara y aparece en los noticieros. “Me reconocen. me mandan el pantallazo y me dicen ‘Buena Payasa con P’”, sentenció.

    Más tarde, para cerrar su rutina antes de recibir la Gaviota de Plata, mostró las imágenes sobre las que relató. Mientras, hacía una mueca de vergüenza en el escenario.

    Este episodio, llevó a la artista a hacerse una “autofuna” por haber trabajado con la exalcaldesa. “Esa es una pega que yo tomé cuando estaba recién haciendo stand-up comedy, como hace 7 años. Llevaba como un par de meses haciendo comedia y estaba en crisis económica, entonces me llamaron para esta pega”, dijo para Página 7.

    En la misma nota, la comediante explica que no tuvo ninguna relación ni conversación con Cathy Barriga. “No, nada, nada. De hecho, yo me andaba como arrancando. Si eso fueron como tres segundos en que me obligaron a que me parara al lado de ella y justo vino la cámara. Y la mostraban cada vez que hablaban de ella en el matinal de Canal 13″, explicó.

    Lee también:

    Más sobre:Piare con PCathy BarrigaFestival de Viña del MarHumorMegazineMegazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen

    Piare con P triunfa apelando a lo popular y se convierte en la revelación del humor en Viña 2026

    Un ciudadano estadounidense se cuenta entre los muertos tras el tiroteo en aguas de Cuba

    Presidente Boric celebra el histórico paso de Mon Laferte por Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    2.
    Piare con P triunfa apelando a lo popular y se convierte en la revelación del humor en Viña 2026

    Piare con P triunfa apelando a lo popular y se convierte en la revelación del humor en Viña 2026

    3.
    Mon Laferte se convierte en la sexta y más joven artista en recibir Gaviota de Platino en Viña

    Mon Laferte se convierte en la sexta y más joven artista en recibir Gaviota de Platino en Viña

    4.
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen
    Chile

    Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana

    Alejandro Tabilo saca pecho tras triunfo en el BCI Seguros ChileOpen: “Feliz, pero más todavía por cómo terminé jugando”

    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen y va por el verdugo de Christian Garin

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating
    Cultura y entretención

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    Piare con P triunfa apelando a lo popular y se convierte en la revelación del humor en Viña 2026

    Un ciudadano estadounidense se cuenta entre los muertos tras el tiroteo en aguas de Cuba
    Mundo

    Un ciudadano estadounidense se cuenta entre los muertos tras el tiroteo en aguas de Cuba

    Zelensky anuncia que las próximas conversaciones con EE.UU. y Rusia tendrán lugar en marzo en Abu Dabi

    Pakistán declara una “guerra abierta” con Afganistán

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?