Piare con P recuerda su trabajo con Cathy Barriga y genera pifias en la Quinta Vergara
La comediante habló en su rutina sobre la vez que trabajó vestida de payaso para la Municipalidad de Maipú. Un episodio que la relacionó mediáticamente con la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. "Me dicen: 'Buena, Payasa con P'", remató la humorista.
La comediante Piare con P hizo una broma en la que mencionó a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En ella, hablaba de una situación en la que trabajó para la Municipalidad de la comuna. El “Monstruo” de la Quinta Vergara se hizo presente con pifias cuando nombraron a la imputada por la justicia.
En la rutina, Piare con P habla de las complicaciones económicas que se viven en la comedia. Por ello, cuenta que tomó un trabajo en la Municipalidad de Maipú con la exautoridad Cathy Barriga. “Yo estaba super pobre y le dije ‘no’”, remató.
Aunque, después continuó con la anécdota y reconoció que trabajó vestida de payaso. Según el relato, su participación fue captada en cámara y aparece en los noticieros. “Me reconocen. me mandan el pantallazo y me dicen ‘Buena Payasa con P’”, sentenció.
Más tarde, para cerrar su rutina antes de recibir la Gaviota de Plata, mostró las imágenes sobre las que relató. Mientras, hacía una mueca de vergüenza en el escenario.
Este episodio, llevó a la artista a hacerse una “autofuna” por haber trabajado con la exalcaldesa. “Esa es una pega que yo tomé cuando estaba recién haciendo stand-up comedy, como hace 7 años. Llevaba como un par de meses haciendo comedia y estaba en crisis económica, entonces me llamaron para esta pega”, dijo para Página 7.
En la misma nota, la comediante explica que no tuvo ninguna relación ni conversación con Cathy Barriga. “No, nada, nada. De hecho, yo me andaba como arrancando. Si eso fueron como tres segundos en que me obligaron a que me parara al lado de ella y justo vino la cámara. Y la mostraban cada vez que hablaban de ella en el matinal de Canal 13″, explicó.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.