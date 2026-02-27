Piare con P recuerda su trabajo con Cathy Barriga y genera pifias en la Quinta Vergara

26 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La comediante Piare con P hizo una broma en la que mencionó a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. En ella, hablaba de una situación en la que trabajó para la Municipalidad de la comuna. El “Monstruo” de la Quinta Vergara se hizo presente con pifias cuando nombraron a la imputada por la justicia.

En la rutina, Piare con P habla de las complicaciones económicas que se viven en la comedia. Por ello, cuenta que tomó un trabajo en la Municipalidad de Maipú con la exautoridad Cathy Barriga. “Yo estaba super pobre y le dije ‘no’”, remató.

Aunque, después continuó con la anécdota y reconoció que trabajó vestida de payaso. Según el relato, su participación fue captada en cámara y aparece en los noticieros. “Me reconocen. me mandan el pantallazo y me dicen ‘Buena Payasa con P’”, sentenció.

Más tarde, para cerrar su rutina antes de recibir la Gaviota de Plata, mostró las imágenes sobre las que relató. Mientras, hacía una mueca de vergüenza en el escenario.

Piare con P: como Bonus track muestra como fue extra en una canción de Cathy Barriga 😂🤣#Viña2026 pic.twitter.com/J7AvNTNBRZ — Fran Cisco (@_ag2res2or_) February 27, 2026

Este episodio, llevó a la artista a hacerse una “autofuna” por haber trabajado con la exalcaldesa. “Esa es una pega que yo tomé cuando estaba recién haciendo stand-up comedy, como hace 7 años. Llevaba como un par de meses haciendo comedia y estaba en crisis económica, entonces me llamaron para esta pega”, dijo para Página 7.

En la misma nota, la comediante explica que no tuvo ninguna relación ni conversación con Cathy Barriga. “No, nada, nada. De hecho, yo me andaba como arrancando. Si eso fueron como tres segundos en que me obligaron a que me parara al lado de ella y justo vino la cámara. Y la mostraban cada vez que hablaban de ella en el matinal de Canal 13″, explicó.