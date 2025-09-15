SUSCRÍBETE
Culto

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

El célebre cantautor chileno alista una serie de shows gratuitos y de larga duración en Lo Prado, Pudahuel, San Joaquín, La Granja y Santiago durante el mes de septiembre, junto a su banda Lavanda. Las invitaciones ya pueden descargarse a través de PortalTickets.cl.

Por 
Equipo de Culto
manu rojas

El destacado músico y poeta Mauricio Redolés, ganador del Premio a la Música Nacional Presidente de la República en 2022, celebra 50 años de trayectoria artística con una serie de show gratuitos en la capital.

Los shows, a realizarse durante este mes de septiembre, desplegarán un repertorio que repasará lo más destacado de su discografía, la que incluye los discos ‘¿Quién mató a Gaete?’, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes chilenos de todos los tiempos, y Bello Barrio trabajo que fue relanzado el año pasado en formato vinilo con un memorable show en Matucana 100.

“Celebro estos cincuenta años porque, al igual que como dice la zamba “Sapo Cancionero”, que me encanta: 'la vida es triste si no la vivimos con una ilusión’, y yo estoy en la lucha permanente de dejar un registro de la visión del pueblo que yo veo, que yo siento. Voy cantando la vida de nuestro pueblo, y eso es lo que me sigue impulsando a subirme a los escenarios y a hacer esta gira gratuita", dice el cantautor.

Los shows están agendados entre el viernes 5 de septiembre en el teatro Joan Jara (Lo Prado), domingo 7 en la Biblioteca de Pudahuel, miércoles 17 en Sala Ceina (Santiago), viernes 26 en el Teatro San Joaquín y sábado 27 en Espacio Matta (La Granja). Las entradas se pueden adquirir aquí.

Más sobre:Mauricio RedolésConciertoMúsicaMúsica Culto

