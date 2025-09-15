Noah Wyle le arrebata el Emmy a Pedro Pascal y Adam Scott

Ni Pedro Pascal ni Adam Scott. Finalmente el ganador del Emmy a Mejor actor de serie de drama fue Noah Wyle, el protagonista de The pitt, una de las revelaciones de la televisión del último año.

Nominado por última vez hace 26 años, Wyle se coronó por su trabajo como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch en la producción de HBO.

Entre los candidatos de este año también estaban Gary Oldman (Caballos lentos) y Sterling K. Brown (Paradise).

Esta fue la segunda candidatura de Pascal en la categoría. Antes, en la 75° edición de los Emmy, el premio recayó en Kieran Culkin (Succession).