EN VIVO

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

La 77° edición del evento se celebra en el Peacock Theater (Los Angeles, EE.UU.) y tiene entre los títulos más nominados a Severance, El Pingüino y The White Lotus. Pedro Pascal compite por segunda vez como Mejor actor de serie de drama.

Premios Emmy 2025: sigue el minuto a minuto de la premiación

Esta noche se celebra una nueva edición de los Emmy. Entre los títulos más nominados están Severance, El Pingüino, The White Lotus, El estudio y The last of us. Pedro Pascal, el protagonista de esta última, vuelve a competir como Mejor actor de serie de drama y enfrenta una dura competencia.

Sigue aquí el minuto a minuto del evento.

La revancha de Hannah Einbinder

La cuarta fue la vencida para la actriz que interpreta a Ava en Hacks. Tras tres nominaciones previas a Mejor actriz de reparto de serie de comedia, festeja su primer Emmy. Cierra su discurso de agradecimiento con un “Free Palestine” (Palestina libre).

Britt Lower supera a la favorita Kathy Bates

La intérprete de Severance se queda con el premio a Mejor actriz de serie de drama. Desplaza a Kathy Bates (Matlock), quien aparecía como gran favorita en los pronósticos.

Tramell Tillman gana por Severance

Alabado por su interpretación del señor Milchick en la ficción de Apple TV+, Tillman se corona como Mejor actor de reparto de serie de drama. En la categoría también estaban dos de sus compañeros de elenco (John Turturro, Zach Cherry).

Primer premio para The Pitt

La serie de médicos de HBO, una de las revelaciones del último año, suma su primer reconocimiento de la jornada: Mejor actriz de reparto de serie de drama para Katherine LaNasa. En la categoría había cuatro intérpretes de The White Lotus.

Cuarto triunfo de Jean Hacks

La protagonista de Hacks se impone nuevamente como Mejor actriz de serie de comedia. Su racha es perfecta: es la cuarta temporada de la producción de HBO y su cuarta victoria.

Seth Rogen y Stephen Colbert

Rogen recibe el premio a Mejor actor de serie de comedia por su rol en El estudio, la comedia de Apple TV+. El galardón se lo entrega Colbert, cuyo programa fue cancelado recientemente por la cadena CBS. “Traje mi curriculum”, bromea el reconocido presentador.

La 77° edición de los Emmy

Se celebra esta noche a partir de as 21 horas de Chile. El comediante Nate Bargatze conduce por primera vez la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Entre los asistentes a la gala están Pedro Pascal, Scarlett Johansson, Selena Gomez, Javier Bardem, Sydney Sweeney, Jake Gyllenhaal, Jenna Ortega, entre otros.

