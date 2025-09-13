El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Aunque Cristóbal Tapia de Veer reconoce que le cuesta separar la rutina laboral de la vida doméstica, cuenta que hace un tiempo hizo un esfuerzo por aislar ambos mundos: construyó un estudio en la misma propiedad en la que vive, al norte de Montreal, Canadá. Allí, a unos pasos de su casa, pero separado de donde duerme, durante este año ha estado trabajando en un puñado de iniciativas de distinta naturaleza, desde un misterioso proyecto de Spike Jonze hasta una serie de la BBC y una película dirigida por Pablo Trapero y escrita por Sarah Polley.

Como es sabido, tras su comentada salida de la serie de HBO, para él The White Lotus es parte del pasado y no de su futuro. Pero hace una semana, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje. Un colega, el compositor Daniel Pemberton, le mandó un video desde la ceremonia de los Creative Arts Emmy, donde se anunciaba que había conseguido el reconocimiento a Mejor música de títulos, un galardón que ya había obtenido en 2022 por la misma producción. Así, sumó su cuarto triunfo personal en el evento.

En diálogo con Culto desde Canadá, dice que, como este año competía en dos categorías, sospechaba que podía ganar en al menos una. Lo que en verdad le generó más sorpresa no sucedió durante esa instancia, sino que en julio, cuando apareció en el listado de nominados de este año. “Eso no me lo esperaba para nada”, indica.

Tapia de Veer alude al potencial efecto que podía generar su enfrentamiento con Mike White, creador de The White Lotus, y el abrupto término de una colaboración que había probado ser exitosa. Una noticia que estalló en The New York Times en mayo y que generó que hasta el portal TMZ intentara obtener su versión de los hechos. “Yo no sabía hasta qué punto esta gente (los votantes) iba a estar influenciada por todo eso, pero al final parece que no lo tomaron en cuenta. Por suerte”, expresa.

-¿Por qué esta vez no asistió a la ceremonia de los Creative Arts Emmy?

Por nada en particular. Por la misma razón que el otro día no fui al Festival de Toronto (al estreno mundial de & Sons, de Pablo Trapero). Tomar aviones como si uno tomara la micro me parece realmente exagerado. Para ir (a los Emmy), tendría que tener varias cosas que hacer en Hollywood. Por otro lado, hacer un viaje así me mata por lo menos dos días, y no tengo ese tiempo.

-Con la perspectiva que otorga el paso de los meses, ¿cuál cree que fue el gran hallazgo de su trabajo en la tercera entrega de The White Lotus?

Yo creo que para mí fue probablemente la más personal. Cuando fui a Tailandia (años atrás) quedé bien impactado. Lo pasé muy bien y fue una cuestión bien particular y espiritual. Entonces, la inspiración o el ángulo (del score de la tercera temporada) es que yo estaba pensando en lo que puedes ir a buscar como turista en todo sentido: lo espiritual, la naturaleza, la música. Tengo una colección de gongs tailandeses que no tienen ninguna relación con la serie; los compré hace años por mi fascinación personal con los instrumentos tailandeses. Como ya no sentía mucha conexión con Mike White, la verdad es que estaba un poco por mi lado haciendo lo que sentía que tenía que hacer y ni siquiera sabía qué es lo que ellos iban a usar o no. Así que fue una experiencia un poco aislada.

-Más allá de los altibajos, ¿qué extrae de su experiencia en las tres temporadas de The White Lotus?

A veces, en broma, le digo a la gente que esta cuestión me transformó en Paris Hilton o en Kim Kardashian. Normalmente la gente no está interesada en los compositores. No hay historias ni cahuines sobre ellos. De repente esta serie me lanzó a ese nivel y la gente habla de ti por razones que no tienen nada que ver con tu trabajo. Si pongo una palabra en Twitter, al día siguiente está en Deadline y The Hollywood Reporter, que andan buscando cualquier cosa para transformarla en noticia. Esto me permitió educarme en cómo es ese mundo. Es algo bastante extraño que realmente no me interesaba. Y ahora no me interesa tampoco. Estoy contento de que ya no vuelvo más.

-Por lo tanto, no le interesa el futuro de la serie. La cuarta temporada aparentemente estaría ambientada en Francia.

No. Para mí la serie se transformó en algo muy diferente a lo que proponía en un inicio. Empezó a haber una mezcla rara entre lo que ellos hacían y lo que yo hacía. Hay algo, un espíritu, una magia, que fue desapareciendo en la segunda y sobre todo en la tercera. En mi opinión, se ha ido transformando en un McDonald’s. A medida que la magia desaparezca, no va a quedar nada más que lo comercial.

-Acaba de componer la música de las nuevas películas de Pablo Trapero y de Agustina San Martín. ¿Ud. diría que en este momento está más dedicado al cine?

Hasta cierto punto. La verdad es que ya no tenía mucho interés en hacer series; a pesar de eso, estoy trabajando en una serie de El señor de las moscas (de la BBC). Es un proyecto que me lo habían ofrecido hace un par de años, pero no lo pude hacer porque estaba en The White Lotus. Pero se atrasó y me volvieron a contactar para ver si ahora tenía tiempo. No tengo mucho tiempo, pero igual me las arreglé para ayudarlos, porque me interesa trabajar con ellos y es un proyecto fantástico.

-La adaptación de El señor de las moscas la escribe Jack Thorne, que acaba de hacer Adolescencia, también nominada a los Emmy.

También hizo National treasure, donde ya trabajamos juntos. Es un muy buen equipo.

-¿Le ha generado algún tipo de repercusión a nivel profesional su salida de The White Lotus?

Eso yo no lo puedo verificar, pero nadie me ha dicho que no puede trabajar conmigo debido a esto. Lo único que puedo decir son los proyectos que hago y la gente con la que trabajo. Y nunca he tenido tanto trabajo como en este momento. Estos últimos años he tenido muchas ofertas de gente que no me interesaba, de cosas muy comerciales. Y eso fue debido a The White Lotus. Incluso en algún momento Marvel quería hablar conmigo, pero yo nada que ver.

El compositor actualmente está en contacto con el chileno Sebastián Silva –quien le escribió después de su bullada salida de The White Lotus– y con el estadounidense Spike Jonze, a quien sigue desde la época en que dirigía videoclips. “Lo que ahora es mágico para mí es trabajar con gente interesante, con gente que admiras desde hace tanto tiempo”, finaliza.