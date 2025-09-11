SUSCRÍBETE
Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Severance, El Pingüino, El Estudio y The White Lotus son las series más nominadas de la 77° edición del evento. La estrella de The Last of Us vuelve a aspirar al galardón a Mejor actor de serie de drama y busca su revancha, aunque la competencia es difícil. Aquí revisamos las claves de las principales categorías.

Gonzalo Valdivia 
Gonzalo Valdivia
Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

¿Severance o The Pitt? ¿Hacks o El Estudio? ¿Pedro Pascal o Noah Wyle? Esas son algunas de las interrogantes que aparecen en los días y horas previas a la entrega de la 77° edición de los Emmy, programada para este domingo 14.

Las principales nominadas son Severance (27 candidaturas), El Pingüino (24), El estudio (23), The White Lotus (23) y The last of us (16), y la competencia es ruda en varias de las categorías principales.

Aquí revisamos las principales batallas del mayor hito de la televisión estadounidense.

*Severance vs. The Pitt

Ante la ausencia de Shōgun, el premio a Mejor serie de drama tendrá un nuevo ganador. En la delantera aparecen Severance, la apuesta de ciencia ficción de Apple TV+, y The pitt, la historia de médicos de HBO.

A la primera la avalan las 27 nominaciones que totalizó, uno de los números más elevados en la historia del evento. La mayor fortaleza de la segunda es que representa una suerte de revival de las producciones televisivas de antaño, con una narrativa episódica que permite ver cualquier capítulo sin mayores inconvenientes. Con menos posibilidades asoman The White Lotus y The last of us, ambas también de HBO.

*El Estudio vs. Hacks

Con El Oso fuera de combate (perdió el año pasado y su tercera temporada es probablemente la más débil), todo se reduce a dos candidatas. El estudio, la sátira de Apple TV+ sobre el Hollywood actual, le arrebató a Ted Lasso el récord de la serie nueva con mayor número de candidaturas en las categorías de comedia y corre como favorita. Su principal oponente es Hacks, la triunfadora del último año. Gran parte de la trama de la cuarta temporada de la historia de Jean Smart y Hannah Einbinder transcurre en Los Angeles, por lo que el galardón se lo disputan dos producciones ambientadas en la ciudad del cine.

*Adolescencia vs. El Pingüino

Netflix apunta a conseguir su tercer triunfo consecutivo en Mejor miniserie (Bronca, Bebé reno). Gran fenómeno del streaming de este año, Adolescencia fue elogiada por sus actuaciones, por su ejecución y por su tacto al abordar un tema delicado. Al frente tiene a El Pingüino, la historia centrada en el villano interpretado por Colin Farrell, que partió como un spin-off de The Batman (2022) y terminó siendo mucho más que un derivado. Completan la categoría Morir de placer, Black mirror y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez.

*Pedro Pascal vs. Noah Wyle

El actor chileno vuelve a competir como Mejor actor de serie de drama, el premio al que estuvo nominado hace dos años. Esa vez el ganador fue Kieran Culkin. Ahora no tiene como rival a ningún actor de Succession, pero la competencia es difícil. Por un lado, Noah Wyle, el protagonista de The pitt, y por el otro, Adam Scott, el actor principal de Severence. Ambos llegan con actuaciones elogiadas y a la cabeza de las dos principales contendientes de Mejor serie de drama. También compiten Sterling K. Brown (Paradise) y Gary Oldman (Caballos lentos).

*Bella Ramsey vs. Kathy Bates

La legendaria actriz de Misery (1990) y Titanic (1997) aparece como la rival a vencer en la carrera como Mejor actriz de serie de drama. En los Globos de Oro se le escapó la victoria (la ganadora fue Anna Sawai por Shōgun), pero ahora no parece tener una contendiente tan fuerte. En principio la segunda en las apuestas es Bella Ramsey, quien se echó al hombro el peso de la segunda temporada de The last of us. Sería el tercer triunfo de Bates en los Emmy y el primero por una actuación protagónica (antes se impuso por Two and a half men y por la tercera encarnación de American horror story).

Dónde ver la ceremonia y las series

La ceremonia se emitirá este domingo 14 en TNT y HBO Max. La gala principal comenzará a las 21 horas, pero una hora antes iniciará la transmisión desde la alfombra roja. Aquí puedes revisar en qué plataformas ver las principales candidatas:

Severance (27 nominaciones) – Apple TV+

El Pingüino (24) – HBO Max

El Estudio (23) – Apple TV+

The White Lotus (23) – HBO Max

The Last of Us (16) – HBO Max

Andor (14) – Disney+

Hacks (14) – HBO Max

Adolescencia (13) – Netflix

The Pitt (13) – HBO Max

El Oso (13) – Disney+

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (11) – Netflix

Black Mirror (10) – Netflix

Morir de Placer (9) – Disney+

