Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

La persona más aplaudida durante los Emmy 2025 no fue el protagonista del mejor drama o la mejor comedia del último año. Tampoco fue una joven celebridad a cargo de introducir una categoría. Esta vez ese honor recayó en Stephen Colbert.

El histórico presentador de televisión fue recibido con una ovación cuando subió al escenario del Peacock Theater (Los Angeles, EE.UU.) para abrir el sobre que contenía el nombre del ganador del primer premio. Una recepción que se puede leer como un repudio rotundo a la decisión de CBS, canal que optó por cancelar The Late Show with Stephen Colbert supuestamente por problemas presupuestarios (aunque la industria lo interpretó como una represalia debido a sus críticas a la administración Trump).

Chris Pizzello

Más tarde, cuando la ceremonia se acercaba a las tres horas, la imagen fue incluso más elocuente: Colbert volvió para recoger el Emmy a Mejor programa de variedades de entrevistas, el primer triunfo de su espacio en ese apartado. Por ahora está desempleado, pero seguramente lo que vivió este domingo ayudará a que las ofertas aumenten tanto en número como en valor.

También fue una jornada memorable para los actores que se desdoblan en múltiples tareas creativas. Por un lado, Seth Rogen subió en cuatro ocasiones al escenario. En todas de ellas el motivo fue El estudio (Apple TV+), la serie que satiriza las dinámicas del Hollywood actual. Interpreta a un ejecutivo de un estudio, por lo que, llegado un momento, no dudó en agradecerle a los ejecutivos de la industria.

Esa producción no sólo le quitó el galardón principal a Hacks, sino que se adueñó de un récord: con 13 reconocimientos (cuatro en la ceremonia principal y nueve en los Creative Arts Emmy), se convirtió en la comedia nueva con más victorias, superando una marca que ostentaba la temporada debut de El Oso.

Chris Pizzello

Stephen Graham, el hombre detrás de Adolescencia, fue el otro que coleccionó varias estatuillas. El inglés fue distinguido por la escritura de la historia de cuatro episodios (junto a Jack Thorne) y por la ficción en general. Y, tras superar una reñida carrera, le arrebató el galardón a Mejor actor de miniserie a Colin Farrell (El Pingüino), quien había tenido un arrollador paso durante la temporada de premios.

Adolescencia quedará inscrita en la historia de los Emmy por un motivo particular: Owen Cooper, el actor que encarna al muchacho de la trama, se convirtió en el intérprete más joven en celebrar en una categoría de actuación masculina. Tiene 15 años y un futuro esplendoroso por delante.

También es muy auspicioso el presente y el futuro de Noah Wyle. El actor, nominado por última vez al evento hace 26 años (por su rol del Dr. John Carter en ER), ahora alcanzó la gloria gracias a su trabajo en The pitt. El actor, hoy con 54 años, lidera con mano firme el elenco del drama médico ambientado en un hospital de Pittsburgh, y tal como señalaban los pronósticos, se impuso como Mejor actor de serie de drama, desplazando a Pedro Pascal (The last of us) y Adam Scott (Severance).

The pitt también sumó el reconocimiento a Mejor actriz de reparto de serie de drama (Katherine LaNasa) y el más anhelado de la noche: Mejor serie de drama. Lo logró a pesar de que no estaba entre los títulos con más candidaturas de esta edición y a pesar de que su principal competencia (Severance) había rotó un récord con sus 27 menciones.

Chris Pizzello

Un dato llamativo: esta es la primera producción de HBO distinta a Game of thrones y Succession que festeja en ese rubro desde 2007. ¿La ganadora en esa ocasión? Nada más y nada menos que Los Soprano.

Como en toda edición de los Emmy, hubo producciones que se retiraron con las manos vacías. Esta vez les tocó a The last of us, El Oso y The White Lotus. Curiosamente el único premio de esta última llegó durante los Creative Arts Emmy (realizados hace una semana) y correspondió al trabajo del compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer, quien no volverá a la serie debido al deterioro de su relación con Mike White, su creador.