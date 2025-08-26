Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

Los palacios del éxtasis. Un ensayo sobre César Aira es el nuevo libro del periodista y escritor Gonzalo León, que se presentará este jueves 28 de agosto, a las 18:00 horas, en la librería Qué Leo, ubicada en Cochrane 861, en la ciudad puerto. El volumen, publicado por la editorial Universidad de Valparaíso, estará a la venta el día de la presentación y próximamente se podrá encontrar en librerías del país.

En la ocasión, el autor estará acompañado por la escritora y editora Milagros Abalo y Arantxa Martínez, editora del sello universitario.

¿Cómo fue que un autor como César Aira, procedente de una ciudad pequeña como Pringles, sin ninguna figuración en el mapa de la intelectualidad argentina, llegó a convertirse en una figura clave de la literatura de ese país? Esta es la pregunta que se formula Gonzalo León y a la que trata de dar respuesta con Los palacios del éxtasis, un estimulante recorrido por la vida y la escritura de César Aira, uno de los escritores más singulares y, sin duda, fundamentales de la literatura latinoamericana de las últimas décadas.

A medio camino entre la biografía y el ensayo literario, mezclando la admiración del fan con la objetividad del crítico, León reflexiona sobre la figura del Genio de Flores y su extensa obra que, pese a estar fuera de la centralidad de la literatura argentina, le ha llevado a encontrarse en varias ocasiones en la lista de candidatos al Premio Nobel. Con más de un centenar de libros publicados y traducidos a más de veinte idiomas, y reconocimientos como el premio Roger Caillois, el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el premio Formentor o el premio Finestres, “César Aira —como afirma León— ha venido a salvar a la literatura de la industria, del mercado, de los críticos y de nosotros mismos, los escritores".