Culto

Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

El autor conversará con la escritora Milagros Abalo y con Arantxa Martínez, editora del sello UV, este jueves en Que Leo Valparaíso.

Por 
Equipo de Culto

Los palacios del éxtasis. Un ensayo sobre César Aira es el nuevo libro del periodista y escritor Gonzalo León, que se presentará este jueves 28 de agosto, a las 18:00 horas, en la librería Qué Leo, ubicada en Cochrane 861, en la ciudad puerto. El volumen, publicado por la editorial Universidad de Valparaíso, estará a la venta el día de la presentación y próximamente se podrá encontrar en librerías del país.

En la ocasión, el autor estará acompañado por la escritora y editora Milagros Abalo y Arantxa Martínez, editora del sello universitario.

¿Cómo fue que un autor como César Aira, procedente de una ciudad pequeña como Pringles, sin ninguna figuración en el mapa de la intelectualidad argentina, llegó a convertirse en una figura clave de la literatura de ese país? Esta es la pregunta que se formula Gonzalo León y a la que trata de dar respuesta con Los palacios del éxtasis, un estimulante recorrido por la vida y la escritura de César Aira, uno de los escritores más singulares y, sin duda, fundamentales de la literatura latinoamericana de las últimas décadas.

A medio camino entre la biografía y el ensayo literario, mezclando la admiración del fan con la objetividad del crítico, León reflexiona sobre la figura del Genio de Flores y su extensa obra que, pese a estar fuera de la centralidad de la literatura argentina, le ha llevado a encontrarse en varias ocasiones en la lista de candidatos al Premio Nobel. Con más de un centenar de libros publicados y traducidos a más de veinte idiomas, y reconocimientos como el premio Roger Caillois, el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el premio Formentor o el premio Finestres, “César Aira —como afirma León— ha venido a salvar a la literatura de la industria, del mercado, de los críticos y de nosotros mismos, los escritores".

Más sobre:LibrosGonzalo LeónCésar AiraLos palacios del éxtasis. Un ensayo sobre César AiraEdiciones UVLibros Culto

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

