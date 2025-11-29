Presidente Boric llama a la unidad en apertura de la Teletón: “Son tiempos polarizados, tiempos difíciles”

El presidente Gabriel Boric participó esta noche de viernes en la apertura de la Teletón 2025, que tiene como meta superar el monto de $40.502.617.946 del año pasado, con el fin de financiar los 14 institutos que atienden a más de 32 mil niños y jóvenes en todo el país.

El mandatario se hizo presente en el escenario del Teatro Teletón, luego de ser parte de un video introductorio donde se le vio compartiendo con los pequeños que asisten al instituto de rehabilitación.

En su última intervención como jefe de Estado en el evento, pronunció un sentido discurso sobre la importancia de esta cruzada solidaria, que comenzó afirmando que no solo hay que pensar en ella durante 72 horas, sino que todos los días.

“Esa cifra de ahí se ve difícil (...) pero esa cifra al final del día no es solo plata, se traduce en sonrisas, se traduce en una trayectoria de esfuerzo que cambia la vida”, añadió Boric sobre la labor de la Teletón, añadiendo que “por eso la tremenda pega que hace todo el equipo de Teletón es realmente emocionante”.

Para luego llamar a la unidad en torno a la iniciativa, en tiempos que definió como polarizados.

“Pero para que salga a flote se requiere de nuestro apoyo como país, como sociedad. Y por eso este espacio es bonito, porque son tiempos polarizados, son tiempos difíciles. Son tiempos en donde es más fácil buscar solamente a las personas con las que uno está de acuerdo y alejarse de las que piensan distinto” , sostuvo.

“La Teletón es un momento en que nos invita a dejar eso de lado y ojalá sea contagioso, no solamente durante estas 27 horas, sino durante los 365 días del año”.

Sus 3 donaciones para la Lucatón

Sin embargo, la intervención del presidente Boric no solo se redujo a su discurso oficial, sino que también fue parte directa de la recaudación de dinero, entregando tres donaciones para la Lucatón, de manera bastante más relajada.

La primera de ellas, una pelota que él mismo calificó como de “la vieja escuela” y que perteneció a Fernando Zampedri, el goleador de la Universidad Católica, el equipo del mandatario.

“Me regaló esta pelota, dedicada (...), así que le quiero dejar esta pelota a la Teletón”, explicó Boric.

A esto sumó un libro sobre Violeta Parra, a la que definió como “una cantante que recogió todas las tradiciones hermosas de Chile”, escrito por su hija Isabel Parra.

Finalmente, un objeto muy especial: una chaqueta del cantante mexicano Emmanuel.

La misma que el año pasado el propio mandatario subastó luego de ofrecer una importante cifra. “El año pasado la gané en la Lucatón, aportando en la subasta. Así que ahora también para que siga aportando esta chaqueta, la sigamos exprimiendo”, afirmó finalmente con una sonrisa el jefe de Estado.