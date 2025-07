Primal Scream vuelve a Chile y será el acto de apertura del festival Fauna Primavera

Uno de los encuentros más esperados del segundo semestre en Chile, Fauna Primavera, anuncia el llamado Opening Act de su edición 2025. El emblemático grupo escocés liderado por Bobby Gillespie, Primal Scream, será el encargado de abrir oficialmente el festival con una presentación programada para el 6 de noviembre en Teatro Coliseo de Santiago.

Esta cita marcará el regreso a Chile de una de las bandas fundamentales del rock alternativo y la psicodelia electrónica de las últimas décadas, quienes ya han estado presentes en ediciones anteriores del evento, y que han forjado una estrecha cercanía con el público local. En el país, ya han estado cuatro veces.

Con una trayectoria que abarca más de 30 años, Primal Scream es sinónimo de transgresión sonora. Desde sus inicios en la escena indie-pop hasta el revolucionario Screamadelica (1991), han dejado una huella profunda con éxitos como Movin’ On Up, Loaded, Rocks y Come Together, entre otros.

La venta de entradas para el Opening Act de Fauna Primavera, estará disponible el 5 de agosto a partir del mediodía vía Puntoticket. Quienes adquirieron su pase para el festival, tienen un 20% de descuento.

Fauna Primavera se realizará los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, Santiago. El line up incluye a Weezer , Massive Attack, AURORA, Bloc Party, Mogwai, James, Yo La Tengo, The Whitest Boy Alive, Tash Sultana, El Mato a un Policia Motorizado, Fcukers, Otoboke Beaver, RY X, Fother Muckers, Niebla Niebla y Candelabro .