Primavera del Libro regresa al Parque Estadio Nacional con más de 200 editoriales

Con más de una década de trayectoria en el circuito editorial independiente y universitario, la Primavera del Libro celebra su decimocuarta edición en el Parque Estadio Nacional entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre. El evento cultural es conentrada liberada y está destinado a todos los públicos y familias.

“La 14ª Primavera del Libro es un panorama imperdible para todas las familias, una feria que busca relevar la importancia y el valor que tiene el libro y la lectura en nuestra sociedad. Durante tres días, del 3 al 5 de octubre en el Parque Estadio Nacional, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta editorial, actividades para grandes y chicos, y un espacio de encuentro en torno a la lectura y la creación literaria”, sostiene Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este año, la feria cambia de ubicación, trasladándose al sector nororiente del Parque Estadio Nacional, justo en la salida de la estación de Metro Estadio Nacional (L6), lo que facilitará el acceso al público asistente. El espacio contará con tres accesos: desde el Metro, por Av. Grecia y por Av. Pedro de Valdivia.

La feria, organizada por la asociación Editoriales de Chile, contará con la presencia de más de 200 editoriales provenientes de diferentes regiones del país, además de sellos latinoamericanos como Chai Editora, Caja Negra Editora, Eterna Cadencia Editora, Hwarang o Colmena Editores, entre otros, que ofrecerán la más amplia bibliodiversidad de publicaciones: narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil, cómic, ensayo, filosofía, historia, ilustración y proyectos experimentales de edición independiente.

Uno de los ejes de esta edición será la internacionalización del libro chileno, con dos jornadas de encuentros profesionales que reunirá a agentes de la cadena del libro de distintos países para reflexionar sobre el camino hacia Frankfurt 2027, año en que Chile será País Invitado de Honor en la feria del libro más importante del circuito literario mundial.

Las actividades profesionales se desarrollarán los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre, en alianza con la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales y ProChile, e incluirán conversatorios, presentaciones y rondas de encuentros con representantes de la Feria de Editores (Argentina), las distribuidoras La Coop (Argentina) y La Diligencia (Colombia) y la Librería Carlos Fuentes de la U. de Guadalajara (México). En estas jornadas sectoriales también se abordará la circulación de libros chilenos en Colombia, Argentina, Perú y México, junto con experiencias de ferias internacionales como la Feria de Editores (FED) de Buenos Aires.

“Este año, la 14a Primavera del Libro invita nuevamente a encontrarse con la vasta y diversa edición independiente y universitaria chilena, pero también a mirar la proyección internacional de este ecosistema. El encuentro con libreras, libreros, distribuidoras y agentes de la cadena del libro latinoamericana será un espacio enriquecedor y significativo para reflexionar sobre los desafíos actuales de nuestro sector. Además, queremos extender la invitación a asistir a la feria y dejarse sorprender por libros y publicaciones de distintas partes de Chile y Latinoamérica, siendo la feria el lugar ideal para encontrarse con estos textos, conversar con las y los editores y conocer más en profundidad sobre este ecosistema”, comenta Tamara Reyes, presidenta de Editoriales de Chile.

En paralelo a la oferta editorial, la feria desplegará una programación cultural diversa y gratuita, con cuentacuentos, presentaciones y lanzamientos de libros, actividades para públicos infantiles y juveniles, talleres, lecturas y conversaciones con autoras y autores.

La 14ª Primavera del Libro abrirá sus puertas entre las 11:00 y 21:00 horas los tres días de feria, desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre.

La programación completa estará disponible en las redes sociales de la organización Editoriales de Chile (@editorialesdechile y @primaveradellibro en Instagram) y en el sitio web www.primaveradellibro.cl.