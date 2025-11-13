Princesa Alba le regala a Dua Lipa una camiseta de Colo Colo

Y sucedió. La cantante chilena Princesa Alba había prometido que tenía una misión como telonera de los shows de Dua Lipa de este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional: regalarle una camiseta de Colo Colo, club del que se ha declarado hincha desde su irrupción en la escena nacional.

Finalmente, en el backstage del recinto ñuñoíno, Trinidad Riveros, su verdadero nombre, pudo entregarle la vestimenta a la artista británica. Una polera que conmemora los 100 años del equipo local, negra y con diseño dorado, y con el nombre de Dua Lipa en la espalda.

“Oh my gosh!”, exclamó Dua Lipa ante el obsequio, agregando: “Amazing!”. También elogió el look de Princesa Alba.

“Yo estaba tan nerviosa”, dijo Princesa Alba en su cuenta de Instagram.

